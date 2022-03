390 uchodźców z Ukrainy znajdzie schronienie w nieczynnej galerii handlowej Plaza w Krakowie. Została ona przygotowana na przyjęcie potrzebujących jako miejsce tymczasowego zakwaterowania.

Uchodźcy znajdą schronienie w dawnej galerii Plaza / Marek Wiosło / RMF24

Pierwsze osoby przyjmiemy już dzisiaj. Przygotowanych jest 390 miejsc noclegowych i pełna infrastruktura: łazienki, bawialnie dla dzieci i bawialnia połączona ze stołówką. Uchodźcy będą mogli dopełnić tu wszelkich formalności po przyjeździe - mówi rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Agnieszka Pers.

Jak dodała do Plazy trafią osoby, które dopiero co przyjechały do Krakowa, ale też przebywające w hotelach i pensjonatach. Cały czas mamy rotację, bo osoby, które przyjeżdżają do Krakowa po kilku dniach odnajdują swoich bliskich, przyjaciół, znajomych i miejsca o bardziej domowej atmosferze - dodała Pers.

Koordynacją pomocy w Plazie będą zajmować się pracownicy MOPS, pomogą też wolontariusze.

Rzeczniczka MOPS podkreśliła, że przystosowanie galerii do potrzeb uchodźców nastąpiło błyskawicznie dzięki współpracy właściciela obiektu firmy Strabag z Urzędem Miasta Krakowa.

Dziękuję wszystkim pracownikom MOPS, bo od 25 lutego praktycznie wszyscy jesteśmy cały czas w pracy. Elastycznie reagujemy na to, co się dzieje. Nikt nie odmawia pomocy, pracownicy sami zgłaszają się nie patrząc czy to jest sobota, czy niedziela. Uruchomienie tylu miejsc i punktów pomocy w Krakowie to była i jest tytaniczna praca - podkreśliła Agnieszka Pers.

W dawnej galerii zlokalizowano też magazyn darów. Potrzebne są m.in. mydło w płynie, dozowniki do mydła, kuchenki mikrofalowe, środki higieniczne, pieluchy dla dzieci, lampki nocne. Można je przynosić codziennie od g. 10.00 do 14.00.

W Plazie będzie działał także całodobowy punkt medyczny, w którym będzie lekarz i ratownicy medyczni. Jakie problemy mają najczęściej uchodźcy? Otarcia, drobne rany i urazy spowodowane długim marszem w kierunku granicy, ale też zmęczenie psychofizyczne. U wielu z tych osób występują objawy stresu pourazowego - przebudzenia w nocy z płaczem, z krzykiem. Dotyczy to często małych dzieci i kobiet - mówił reporterowi RMF Markowi Wiośle koordynator Zintegrowanej Służby Ratowniczej Dawid Burzacki.

Uchodźcy mogą skorzystać w Krakowie z pomocy psychologów.

Budynek dawnej galerii jest kolejnym miejscem tymczasowego zakwaterowania w Krakowie. Jeszcze w tym tygodniu ma być otwarte kolejne.