Niedziela będzie w Krakowie ostatnim dniem przyjmowania darów dla Ukrainy od indywidualnych darczyńców - podał magistrat. W magazynie na Rybitwach nadal przyjmowane będą rzeczy zbierane przez zorganizowane grupy i firmy.

Dary dla Ukrainy / Bogusław Świerzowski / krakow.pl /

Dzięki krakowianom do objętej wojną Ukrainy przekazano do tej pory ok. 650 ton darów. Władze miasta dziękujemy wszystkim za hojność i zaangażowanie w niesienie pomocy.

Jeszcze przez dwa dni mieszkańcy Krakowa mogą oddać rzeczy w hali 100-lecia KS Cracovii przy al. Focha 40, od g. 10.00 do 15.00. Wcześniejsza ich segregację ułatwi pracę wolontariuszom.

Instytucje, firmy lub organizacje, które zbierają dary w swoich placówkach z zamiarem przekazania ich miastu, a następnie potrzebującym uchodźcom wojennym mogą je przywieźć do:

hali magazynowej NOHO Logistic przy ul. Bartników 10, czynne w dni robocze, w g. 9.00-17.00, a w weekend w g. 9.00-15.00.

Centrum Logistycznego MG Logistic przy ul. Półłanki 18, czynne w dni robocze w g. 6.00-18.00, w sobotę w g. 6.00-14.00.

Lista rzeczy, które są obecnie najbardziej potrzebne to:

produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania o długim terminie ważności, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, płatki błyskawiczne, pieczywo chrupkie, dania gotowe (w słoikach, w opakowaniach próżniowych), sosy do makaronów, zupy instant, słodycze, pasty do kanapek, herbata, konserwy, ser i szynka pakowane w plastrach, owoce w puszkach, warzywa w puszkach, makarony

chemia i kosmetyki: środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, nowa bielizna damska, męska i dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, środki czystości, oliwki dla dzieci, kremy

inne: koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), karimaty, materace

ubrania, peleryny przeciwdeszczowe

zestaw wielorazowych naczyń kuchennych: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki

środki antyseptyczne/spirytus, maseczki wielorazowe

generatory prądu, zapałki, baterie, latarki, zapalniczki, świece

środki medyczne przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe, środki do odkażania wody i apteczki

karmy dla zwierząt (saszetki, puszki, sucha karma w małych opakowaniach), transporterki, maty higieniczne dla zwierząt (do transporterka), miski na wodę.

Kontakt telefoniczny w sprawie zbiórki: 12 616 18 79 w g. 9.00-15.00 lub pod adresem e-mail: pomocdlalwowa@um.krakow.pl.