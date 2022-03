W poniedziałek 28 marca w szpitalu im. Babińskiego w Krakowie rusza opieka ambulatoryjna dla Uchodźców z Ukrainy. Od kwietnia pomoc psychologiczną w placówce będą mogły znaleźć także dzieci.

/ Shutterstock

Od poniedziałku 28 marca rusza darmowa pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy w szpitalu im. Babińskiego w Krakowie. W poradni Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych utworzony zostanie osobny gabinet z obsługą w języku Ukraińskim.

Liczba uchodźców wskazuje, że osób potrzebujących specjalistycznego wsparcia będzie znacznie więcej. Dlatego od kolejnego tygodnia będzie można korzystać w specjalistycznej pomocy psychiatrycznej w języku ukraińskim w gabinetach dedykowanych uchodźcom działających w strukturze Poradni Zdrowia Psychicznego Kraków Podgórze – wyjaśnił Maciej Bóbr, rzecznik szpitala.



Poradnia dla Uchodźców z Ukrainy na początku czynna ma być we wtorki i czwartki w godz. od 12 do 15. Rejestrować się tu mogą dorośli za pośrednictwem numeru telefonu +48 608 690 281, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 13.

Pacjenci wymagający specjalistycznej pomocy psychiatrycznej mogą ją uzyskać w Oddziale Dziennym Kraków – Podgórze I –osoby z rozpoznanymi już zaburzeniami mogą się kontaktować za pośrednictwem numerów telefonów 12 65 24 250 (kierownik oddziału) lub 12 65 24 252 (sekretariat).

Pomoc znajdą także dzieci

Prawdopodobnie od 1 kwietnia w szpitalu uruchomiona zostanie świetlica terapeutyczna dla dzieci (w wieku od 7 do 12 lat) uchodźców z Ukrainy. Ma ona być czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14 do 18.00, w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w budynku IV B.

Młodzież powyżej 14. roku życia będzie mogła skorzystać z oferty Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży .

Szpital i fundacja przygotowały także warsztaty dla uchodźczyń z Ukrainy. W programie jest terapia zajęciowa – panie wykonywać będą przedmioty z gliny, a dochód ze sprzedaży wyrobów zasili fundusze przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Mają też działać grupy wsparcia – podczas spotkań przy kawie kobiety będą mogły porozmawiać i uzyskać pomoc psychologiczną. Zarówno udział dzieci w świetlicy terapeutycznej jak i udział w warsztatach dla kobiet są bezpłatne.