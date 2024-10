W akcję było zaangażowanych wiele instytucji m.in. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, bazylika i klasztor Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, Wojewódzki Konserwator Zabytków czy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.

Zabytkowy kościół

Budowa świątyni rozpoczęła się ok. 1340 r., a środki na nią przeznaczył sam Kazimierz Wielki. Początkowo był to kościół, jednak w 2005 r. św. Jan Paweł II podniósł jego godność do rangi bazyliki mniejszej. W środku znajdują się relikwie św. Stanisława Kazimierczyka, św. Jana Pawła II, bł. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Andrzeja Boboli. W 70-metrowej wieży ustawionych jest pięć zabytkowych dzwonów.