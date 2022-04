Po trzech latach przerwy biegacze wracają na trasę Cracovia Maratonu. Start i meta niedzielnego biegu są wyznaczone na Rynku Głównym. Wydarzenia towarzyszące odbywać się będą już w sobotę. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu i pamiętać o zamknięciu niektórych ulic.

/ krakow.pl / Materiały prasowe

Na liście startowej 19. Cracovia Maratonu jest 5 tysięcy osób. Wśród nich blisko 700 obcokrajowców z niemal 50 krajów, w tym prawie 100 Ukraińców, którzy nie musieli wnosić opłat.

Bieg główny rozpocznie się w niedzielę o g. 9.00 na Rynku Głównym. Jego trasa będzie prowadzić uliczkami Starego Miasta, Bulwarami Wiślanymi, wokół Błoń, ale biegacze zawitają także do Podgórza i Nowej Huty.

Ale już w sobotę wokół Błoń odbędą się Cracovia Maraton na Rolkach od 9.00 do 12.00 oraz Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego na dystansie 4,2 km od 12.30 do 13.15.

W związku z dużym natężeniem ruchu pieszego, al. 3 Maja będzie wyłączona z ruchu kołowego od soboty 23 kwietnia od g. 6.00 do niedzieli 24 kwietnia do g. 12.30. W sobotę od g. 6.00 do 17.00 wyłączone będą drogi dla rowerów oraz pieszych wokół Błoń. Zamknięta dla rowerzystów będzie także ul. Reymana od Stadionu Miejskiego do al. 3 Maja.

W sobotę o g. 21.30 na Rynku Głównym rozpocznie się 10-kilometrowy bieg nocny ulicami Starego Miasta i Bulwarami Wiślanymi.

Utrudnienia w ruchu to:

wyłączone drogi dla rowerów i pieszych na Bulwarach Wiślanych, Plantach oraz na ul. Bernardyńskiej;

zamknięte dla ruchu: Rynek Główny, Grodzka, Św. Idziego, Podzamcze, częściowo Powiśle, częściowo Ludwinowska, Rollego, Staromostowa, Brodzińskiego, Sławkowska, Wiślna od godz. 20:30

od g. 20.30 zawężona zostanie do jednego pasa ruchu wschodnia strona Mostu Dębnickiego.

Zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy będzie możliwe po godz. 23.30.

Jeśli chodzi o niedzielny bieg główny szczegółowy wykaz ograniczeń w ruchu, wykaz zamkniętych ulic i objazdów znajdziesz tutaj

Informacje są dostępne także na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie www.zis.krakow.pl .