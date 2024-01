Dr Anna Pruska została powołana na stanowisko prezesa zarządu Comarch - poinformowała spółka w przesłanym mediom komunikacie. Jak przekazał Comarch, wiceprezesami zostali Marcin Warwas i Marcin Kaleta, a członkiem rady nadzorczej - prof. Maria Jolanta Flis.

Dr Anna Pruska / Materiały prasowe Comarch /

Comarch poinformował media, że 3 stycznia 2024 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. W czasie obrad podjęto uchwały w sprawie wyboru członków zarządu i rady nadzorczej.

Jak przekazała firma, do zarządu powołani zostali dr Anna Pruska na stanowisko prezesa zarządu oraz Marcin Warwas i Marcin Kaleta na stanowiska wiceprezesów. Jako członka rady nadzorczej Comarch S.A. powołano prof. Marię Jolantę Flis.

Nowa prezes: Chcemy stanąć na wysokości zadania

Jak powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, nowa prezes spółki: "Wierzę, że to będzie mocny rok dla Comarch". Zamierzamy nadal dynamicznie się rozwijać i zwiększać sprzedaż na rynkach zagranicznych, nie odpuszczając wyzwań rynku polskiego - mówiła.

Chcemy stanąć na wysokości zadania i wzmacniać markę znaczącej polskiej firmy IT za granicą. Stawiamy na jeszcze większą innowacyjność produktów Comarch, co będzie możliwe dzięki inwestycji w najnowsze technologie IT oraz budowanie coraz mocniejszego zespołu specjalistów w tych dziedzinach - zaznaczyła.

O nowych członkach zarządu i rady nadzorczej

Comarch w komunikacie prasowym poinformował, że dr Anna Pruska z wykształcenia jest ekonomistką. "W 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość, uzyskując tytuł magistra ekonomii. W latach 2001-2003 studiowała makroekonomię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, w Niemczech, skąd w roku 2003 wyjechała na studia podyplomowe do Genewy, gdzie uzyskała certyfikat ukończenia studiów na kierunku ekonomia rozwoju" - podano.

W latach 2015-2019 dr Anna Pruska była członkiem rady ekonomicznej przy Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie jest członkiem Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

W 2019 roku obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pracę w firmie Comarch dr Anna Pruska rozpoczęła w 2004 roku. "Jako prezes Comarch Software AG, w latach 2004-2008, zajmowała się rozwojem businessu i tworzeniem od podstaw struktur firmy w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji oraz Belgii). Na tych rynkach odpowiadała za sprzedaż produktów Comarch w sektorach telekomunikacyjnym, ERP oraz finanse, bankowość i usługi. Od 2013 roku pełni funkcję prezesa rady nadzorczej Comarch Swiss AG. Od roku 2013 pełniła funkcję członka rady nadzorczej Comarch SA." - czytamy w informacji prasowej.

Jak dodano, 2 października 2023 roku została delegowana czasowo przez radę nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa Comarch.

Marcin Warwas jest absolwentem telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w Comarch pracuje od 1996 roku. Do tej pory był m.in. dyrektorem oddziału spółki w Warszawie, dyrektorem ds. sprzedaży i - w latach 2007-2023 - pełnił funkcję członka zarządu Comarch S.A. oraz członka zarządów i rad nadzorczych spółek z grupy Comarch.

Marcin Kaleta jest natomiast absolwentem informatyki na Politechnice Krakowskiej, a w Comarchu pracuje od 2010 roku. W roku 2015 objął stanowisko Solution Managera, budując rozwiązania BSS dla klientów z Europy oraz Ameryki Północnej i Łacińskiej. W latach 2016 - 2018 był odpowiedzialny za aspekty DevOps oraz Managed Services projektów bankowości korporacyjnej w sektorze finanse, bankowość i ubezpieczenia - przekazuje Comarch.