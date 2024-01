Ponad 25 mln zł kary nałożył na T-Mobile Polska prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Jak ustalono, operator wprowadzał w błąd klientów reklamami z hasłem "1200 GB za darmo przez rok".

Logo T-Mobile / Arkadiusz Ziolek / East News

Postępowanie ws. działań T-Mobile zostało wszczęte po skardze konsumenta. UOKiK przeanalizował reklamy i regulaminy promocji.

Hasła reklamowe mają za zadanie przyciągnąć uwagę konsumenta, tak aby zapadły mu w pamięć i skłoniły do zakupu reklamowanej usługi. Przekaz reklamowy musi być co do zasady krótki, zwięzły i jasny. To jednak nie upoważnia przedsiębiorców do stosowania nieprawdziwych reklam. Konsument ma prawo oczekiwać, że prezentowana oferta jest uczciwa i nie zawiera "haczyków" - podkreślił prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny. Rzeczywisty mechanizm promocji T-Mobile Polska opierał się na systemie "ratalnym", w którym przez 12 miesięcy konsument dostawał co miesiąc pakiet 100 GB, pod warunkiem zasilenia karty na co najmniej 35 zł - dodał.

Jak wylicza UOKiK, by skorzystać z rzekomo darmowego internetu, klienci sieci musieli wydać w ciągu roku co najmniej 420 zł. Ta informacja była napisana małą czcionką na samym dole reklamy.

Kara nałożona na T-Mobile Polska za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów to ponad 25 mln zł (25 623 957 zł). Decyzja nie jest prawomocna. Operator może odwołać się do sądu.