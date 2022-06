Półhektarowa łąka za murami klasztoru na Skałce została otwarta dla mieszkańców. Dzięki wspólnej inicjatywie władz Krakowa i zakonu oo. Paulinów teren będzie miejscem, w którym można odpocząć od zgiełku miasta.

Łąka na krakowskiej Skałce / Jacek Skóra / RMF24

To symboliczne otwarcie i pragnę zaprosić wszystkich - powiedział dziś przeor klasztoru Paulinów na Skałce w Krakowie o. Mariusz Tabulski.

Zielony teren przy ulicy Skałecznej, otoczony z jednej strony zabytkowymi średniowiecznymi murami dawnego miasta Kazimierz, był do tej pory niedostępny. W pobliżu znajduje się klasztor oraz zabytkowa fontanna.

To miejsce wycisza i daje możliwość przebywania wśród zabytków. To jest klasztor, bazylika, sadzawka z XVII wieku. Tych miejsc tutaj jest bardzo wiele, a zieleń otula to, co zostawili twórcy kultury - mówił o. Tabulski.

Udostępnienie łąki jest symboliczne ze względu na jubileuszu 550-lecia obecności oo. Paulinów w Krakowie. Inicjatywa była wspólna: zakonu i miasta.

Dla tego terenu wypracowano specjalny regulamin. Na łąkę przy ul. Skałecznej nie będzie można wprowadzać psów, ale będzie można rozłożyć koc na trawniku.

Teren ma być zamykany nocą. W okresie letnim otwarty będzie od 8 do 22, zimą pomiędzy 8 a 18. Ogród będzie dzierżawiony przez miasto bezpłatnie.

Ten teren jest już otwarty - mówi Piotr Kempf z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Żeby można było się spotykać potrzebujemy takich miejsc, właściwie tu w okolicy mamy tylko bulwary. Chcemy, żeby ta łąka była pełna życia i pełna kultury. To miejsce jest absolutnie wyjątkowe, wchodząc tutaj naprawdę możemy się wydostać z tego zgiełku miasta - dodał.

Zarząd Zieleni Miejskiej zagwarantuje utrzymanie tego terenu m.in. opiekę nad drzewami, koszeni trawy, zabieranie śmieci.

To nie jedyne takie miejsce. Urzędnicy prowadzą rozmowy z innymi zakonami, by także otworzyły swoje, parki i ogrody dla mieszkańców. A takich miejsc w centrum Krakowa nie brakuje.

W Krakowie istnieje bardzo wiele ogrodów i parków, które są za murami zamknięte i nieudostępniane. Staramy się prowadzić rozmowy z niektórymi z zakonów, bo rozumiem, że są klasztory klauzurowe, które są zamknięte i muszą być zamknięte, ale są takie, które mógłby być otwarte dla mieszkańców - powiedział prezent Krakowa Jacek Majchrowski.

Dodał, że nie wszyscy wyrażają na to zgodę. Władze miasta mają nadzieję, że za przykładem Paulinów pójdą inni. Kolejnym ogrodem udostępnionym mieszkańcom miałby być teren zakonu Karmelitów w centrum miasta.