Tylko 24 godziny na zaprojektowanie filtra, który oczyści wodę z Wisły mają finaliści Chemkatonu - konkursu organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Zwycięzcę poznamy w środę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do finału zmagań zakwalifikowało się 8 najlepszych drużyn spośród 100, które zgłosiły się do eliminacji. To z zespoły z: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Wojskowej Akademii Technicznej.

Finaliści mają opracować w ciągu zaledwie doby skuteczny sposób oczyszczania wody zaczerpniętej wprost z Wisły. Mogą korzystać ze składników chemicznych, narzędzi, materiałów i szkła laboratoryjnego oraz drukarek 3 D.

Co będą oceniać jurorzy? Przede wszystkim parametry istotne dla potencjalnego wykorzystania oczyszczonego produktu do produkcji zielonego wodoru, takie jak: pH, przewodność oraz przejrzystość wody. Ważna również jest szybkość filtracji i uzyskanie wymaganej objętości 800 ml w czasie 10 minut.

Celem wydarzenia jest przede wszystkim popularyzacja chemii, a także kreatywności w inżynierii, efektywnego radzenia sobie z zadaniami i pokazania, jak można wykorzystać łatwo dostępne substancje do uzyskania pożądanego efektu. Zadanie finałowe, które postawiliśmy przed uczestnikami wymaga od nich zmierzenia się z bardzo współczesnym problemem: oczyszczanie wody z substancji, które nam szkodzą - podkreślają organizatorzy.

Formuła konkursu nawiązuje do popularnych 24-godzinnych hackathonów, w trakcie których zawodnicy muszą rozwiązać konkretne zadanie w ograniczonym przedziale czasowym. Konkurs skierowany był przede wszystkim do studentów I i II stopnia polskich uczelni chcących drużynowo (2-4 osób) sprawdzić swoje umiejętności z zakresu chemii.

Główna nagroda w konkursie wynosi 12 tys. zł. Zwycięską drużynę poznamy 27 września.

Organizatorem konkursu są Wydziały Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.