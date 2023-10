Jeszcze tylko 2,5 dnia mają krakowianie na wybranie inwestycji miejskich i dzielnicowych, które powinny być sfinansowane z budżetu obywatelskiego 2023. Głosowanie zakończy się w piątek o północy.

/ Materiały prasowe

W dziesiątej, jubileuszowej budżetu obywatelskiego Krakowa znalazło się 715 projektów: 155 ogólnomiejskich i 560 dzielnicowych. Do podziału jest aż 38 mln złotych.

Każdy może głosować na trzy projekty o charakterze dzielnicowym i trzy ogólnomiejskie. Najwyżej oceniony otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Pełną listę projektów znajdziecie tutaj.

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom zaspokoić potrzeby i zrealizować marzenia.To wielka rzecz - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Bardzo zależy nam, żeby w głosowaniu wzięło udział jak najwięcej osób, do czego gorąco namawiamy, bo budżet to instrument bezpośredniego zarządzania miastem. To mieszkańcy mogą uzupełnić mapę miasta o inwestycje, których ich zdaniem brakuje - dodał.

To dziesiąta, jubileuszowa edycja budżetu obywatelskiego w Krakowie. Po raz kolejny mamy okazję, żeby zdecydować, co powstanie w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, pracy i nauki i co się zmieni - mówił Mateusz Płoskonka z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Dodał, że Kraków dzięki inwestycjom finansowanym z budżetu obywatelskiego już się zmienił. Powstały nowe parki, zielone skwery, tężnia solankowa i kąpieliska, a mieszkańcy mogą korzystać z rozmaitych zajęć czy zdecydować np. o zakupie książek dla bibliotek.

Realizacja zwycięskich projektów nie zawsze jest łatwa i często trwa dłużej niż jeden rok, ale jak mówią urzędnicy nie należy się zrażać.

Głosować może każdy krakowianin bez względu na wiek, elektronicznie albo osobiście wrzucając kartę do urny w jednym ze 187 punktów. Ich wykaz znajdziecie tu .

Głosowanie potrwa do 6 października.

Zwycięskie zadania zostaną ogłoszone 30 października.