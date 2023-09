Sopocianie zdecydowali, na które projekty 13. edycji Budżetu Obywatelskiego wydać 2 mln 540 tys. zł. W głosowaniu wzięło udział 5 tys. 108 mieszkańców. Zwyciężyło 12 projektów - 10 lokalnych i 2 ogólnomiejskie.

Sopot / Shutterstock

Zakończyła się 13. edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Ze 139 projektów, na które można było głosować, zrealizowanych zostanie 12 inicjatyw.

Bardzo dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie w budżet obywatelski. Frekwencja w tym roku była wysoka, wyniosła 16,45 procent. Zagłosowało 5 tys. 108 mieszkanek i mieszkańców, czyli o ponad 200 osób więcej, niż w ubiegłym roku. Cieszy nas, że głosują zarówno bardzo młodzi ludzie, jak i seniorzy - powiedziała Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

SOPOT Budżet Obywatelski 2024 /

Zagłosowało 34 procent seniorów, a mieszkańców do 25 roku życia - 18 procent. Ponad połowa osób głosowała oddając papierowe karty, co pokazuje, że w Sopocie sprawdza się hybrydowa forma głosowania, zarówno przez internet, jak i w formie elektronicznej. Wyniki głosowania pokazują, gdzie są luki systemowe i których usług brakuje mieszkańcom - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Jak zaznaczyła, w projektach ogólnomiejskich głosujący zdecydowanie wybrali doposażenie i funkcjonowanie ambulatorium chirurgicznego, działającego w budynku sopockiego pogotowia w godzinach wieczornych oraz w weekendy i święta.

SOPOT Budżet Obywatelski 2024 /

Zgodnie z zasadą, że wybieramy też tzw. projekt miękki, komisja zdecydowała, że w ramach budżetu obywatelskiego będziemy realizować program profilaktyki nowotworów piersi, czyli badania USG dla sopocianek w tych przedziałach wiekowych, które nie są objęte programem rządowym od 45 do 49 roku życia oraz po 70 roku życia. Pokazuje to, jak bardzo system finansowania usług profilaktycznych oraz medycznych jest niedoszacowany i nie odpowiada realnym potrzebom mieszkańców. Wolelibyśmy oczywiście, żeby te projekty były finansowane z budżetu centralnego. Ponieważ jednak tak się nie dzieje, głosami mieszkańców będziemy te usługi dla sopocianek i sopocian świadczyć w ramach budżetu obywatelskiego - dodała Magdalena Czarzyńska-Jachim.

SOPOT Budżet Obywatelski 2024 / Urząd Miasta Sopotu /

W tym roku mieszkańcy Sopotu mieli do wykorzystania ponad 2,5 mln zł na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego, z czego 940 tys. zł na projekty ogólnomiejskie i 1,6 mln zł na projekty o charakterze lokalnym po 400 tys. zł na każdy z 4 okręgów konsultacyjnych.

W Sopockim Budżecie Obywatelskim na 2024 rok wygrały projekty:

Projekty ogólnomiejskie:

1. Ambulatorium chirurgiczne działające wieczorami, w weekendy i święta - 1689 głosów, koszt 940 tys.zł;

2. Wczesne wykrywanie nowotworu piersi poprzez wykonywanie badań USG wśród mieszkanek Sopotu w wieku 45-49 lat i po 70 r.ż. - 880 głosów, koszt 75 tys. zł;

Projekty lokalne:

Okręg 1 - Dolny Sopot

1. Domek na drzewie w Parku Północnym - 404 głosy, koszt 100 tys. zł;

2. Zajęcia sportowe dla dzieci - żeglarstwo, rugby, koszykówka, karate, piłka nożna - 303 głosy, koszt 60 tys. zł;

3. Przedłużenie woonerfu ul. Haffnera od strony ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Kubacza - dokumentacja techniczna - 293 głosy, koszt 100 tys. zł;

4. Urządzenia edukacyjne z funkcją wydawania zdrowej karmy dla ptactwa wodnego - 280 głosów, koszt 30 tys. zł;

Okręg nr 2 - Sopot Wyścigi

1. Kolorowy Plac Zabaw na sopockich błoniach - 454 głosy, koszt 250 tys. zł;

2. Sportowa Pętla - zagospodarowanie terenu wokół Pętli Reja na cele sportowe (boiska do piłki nożnej i koszykówki) - 389 głosów, koszt 400 tys. zł (realizacja do 185 tys. zł).

Okręg nr 3 - Górny Sopot

1. Zjeżdżaj z Historią - odbudowa fragmentu historycznego Toru Saneczkowego koło Opery Leśnej dla rodzin z dziećmi - 792 głosy, koszt 300 tys. zł;

2. Pielęgnacja i rewitalizacja 100-letniej alei drzew przy ulicy 23 Marca - 599 głosów, koszt 100 tys. zł;

Okręg nr 4 - Sopot Kamienny Potok i Brodwino

1. Remont schodów między ulicami Kraszewskiego i Obodrzyców - 710 głosów, koszt 300 tys. zł;

2. Projekt remontu nawierzchni położonej między apteką, paczkomatem i trafostacją, między blokiem przy ul. Cieszyńskiego 14 i pawilonem handlowym przy ul. Cieszyńskiego 22 - dokumentacja techniczna - 549 głosów, koszt 100 tys. zł;

Statystyki głosowania

Głosowanie w Sopockim Budżecie Obywatelskim trwało dwa tygodnie - od 4 do 18 września. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować maksymalnie na 5 projektów z listy ogólnomiejskiej i 5 z czterech list lokalnych. Sopocianie mogli głosować internetowo i tradycyjnie, wrzucając kartę do głosowania do urny. Zagłosowało 5 tys. 108 osób (2 tys. 402 elektronicznie i 2 tys. 561 za pomocą kart papierowych).Oddano w sumie 39 tys. 690 ważnych głosów - 19 tys. 757 na zadania ogólnomiejskie i 18 tys. 111 na lokalne.



Najwięcej głosów 6 tys. 776 oddano na projekty w okręgu nr 4 (Sopot Kamienny Potok i Brodwino). Na projekty w Górnym Sopocie oddano 4 tys. 432 głosy, w Sopocie Wyścigach - 3 tys. 929, a w Dolnym Sopocie - 3 tys. 845 głosów.



Głosowało więcej kobiet niż mężczyzn, a wśród głosujących najwięcej osób było w wieku 60 plus.

Podobnie jak w ubiegłym roku, uczniowie sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli głosować w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. Każda spośród 9 szkół otrzyma do dyspozycji 20 tys. zł na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez uczniów. W sumie jest to kwota 180 tys. zł.