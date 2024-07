Znamy listę projektów, które zostały dopuszczone do etapu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Doczekały się go wreszcie propozycje mieszkańców od lat "nokautowane" przez urzędników, co oznacza, że można będzie wybierać spośród nieco większej liczby pomysłów. W sumie do głosowania dopuszczono prawie 700 projektów (118 ogólnomiejskich i 574 dzielnicowych). Głosowanie zaplanowano w terminie od 13 do 27 września.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Budżet Obywatelski Miasta Krakowa (BO), to narzędzie w ramach którego mieszkanki i mieszkańcy Krakowa mają realny wpływ na zmianę swojego otoczenia. Jeżeli w jednym roku zgłaszają pomysł i ten projekt w tym samym roku wygra głosowanie, to zadanie będzie realizowane przez miasto w roku kolejnym. Nie ma zwlekania - zapewnia Sebastian Kowalski zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miasta Krakowa. W wielkim skrócie, dzięki BO możemy remontować, naprawiać niewielkie fragmenty ulic, budować place zabaw, wybiegi dla psów, mini-siłownie czy ścieżki rowerowe. Można też stawiać kina plenerowe, czy planować imprezy. Wymogi? Koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł. Pomysły mogą być realizowane tylko na terenach gminy, nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami rady miasta i zarządzeniami prezydenta. Podobne wytyczne dotyczą projektów dzielnicowych. Projekt "Wodny Plac Zabaw w Parku Jordana" zrealizowany dzięki głosom mieszkańców w Budżecie Obywatelskim / UM Kraków / Projektów już co roku będzie więcej? Natalia Nazim, wnioskodawczyni w budżecie obywatelskim, autorka takiego projektów, jak oblegany w lecie "Wodny Plac Zabaw w Parku Jordana", ma nadzieję, że propozycji mieszkańców z roku na rok będzie coraz więcej. Mieszkańcy tak długo czekali na to, aby budżet obywatelski był naprawdę obywatelski. Mam szczerą nadzieję, że kolejne lata będą tylko lepsze pod względem liczby składanych projektów. Myślę, że tu na pewno zmiana w podejściu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego do budżetu obywatelskiego jest widoczna - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Przemysławem Błaszczykiem. Widać to w szczególności po projektach, które przez lata, nie były dopuszczane do etapu głosowania. To na pewno projekt "Co z tą hutą? Zbadajmy tereny wokół Kombinatu", dotyczący badania terenów wokół huty i skali zanieczyszczenia gleby. Jest też projekt dotyczący zazielenienia pl. Wszystkich Świętych. Oprócz tego dużą niespodzianką było dopuszczenie projektu "Ulica Długa bez zatrzymań tramwajów", który również nigdy nie mógł się doczekać pozytywnej opinii - wylicza Nazim i dodaje, że zaskoczeniem dla mieszkańców zgłaszających projekty było również niestandardowe podejście urzędu do takich projektów, które przekraczały budżet. Chodzi o takie projekt jak "Wyremontujmy Jordanówkę dla mieszkańców", "Przywróćmy zieleń na pl. św. Marii Magdaleny", czy dotyczący ścieżki rowerowej na al. Daszyńskiego. Koszt realizacji tych projektów wynosi powyżej 1,5 mln zł i nie mogłyby być poddane pod głosowanie, jednakże wiceprezydent Maria Klaman i Jakub Kosek, przewodniczący rady miasta Krakowa, zadeklarowali, że te projekty będą wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i będą realizowane przez miasto - wymienia. Co jeszcze znalazło się na liście projektów, na które będzie można zagłosować? Skala projektów i ich tematyka jest w tym roku bardzo szeroka. Począwszy od kontynuacji "Smoczego Szlaku", jest też projekt, który zakłada umieszczenie tablicy pamiątkowej z brązu w chodniku przed budynkiem przy ul Krakowskiej 13, gdzie urodził się i spędził lata młodości Bronisław Cieślak, legendarny porucznik Borewicz z filmowego serialu "07 zgłoś się". Są oczywiście zajęcia z samoobrony, zajęcia sportowe, piłkarskie. Z najnowszych, zgłaszanych po raz pierwszy, jest projekt "Przedszkolaki uczą dorosłych segregacji śmieci". W tym przypadku przy przedszkolu nr 140 w Krakowie mają pojawić się kosze do selektywnej zbiórki odpadów w postaci zwierzaków. Te mają zachęcać do interakcji i pomagać edukować dzieci w zakresie prawidłowego segregowania śmieci. Od 13 września będzie można głosować również na takie projekty jak: "Przywróćmy Bulwar[t] nad Zalewem!", czy poszerzenie najazdów/pochylni na al. Róż w Nowej Hucie. Ta, przypomnimy, również została wyremontowana i zazieleniona dzięki budżetowi obywatelskiemu. W tym roku kwota przeznaczona na realizację propozycji mieszkańców to aż 46 mln zł. W tej kwocie na projekty dzielnicowe do dyspozycji jest prawie 37 mln zł, a na zadania ogólnomiejskie ponad 9 mln zł. Pełną listę projektów na które możecie głosować znajdziecie TUTAJ . Zobacz również: Służby wznawiają poszukiwania dwóch mężczyzn na jeziorze Kownatki

