Kraków w dobrym klimacie - to projekt, w którym stolica Małopolski chce pokazać jak ważne jest przygotowania miasta i jego mieszkańców na zmiany klimatyczne. Oprócz akcji edukacyjnych, czy planowania każdej miejskiej inwestycji także pod względem zmian klimatycznych, organizowane są akcje takie jak dzisiejsza - za oddanie elektrośmieci można było dostać sadzonki kwiatów, oraz karmniki i budki lęgowe dla ptaków pochodzące z zużytych starych mebli.

/ Materiały prasowe

Na skwerze przed magistratem stanęło specjalnie zaprojektowane Ekopudełko. Można do niego wrzucać zużyte baterie, płyty CD, żarówki, małą elektronikę, w tym telefony komórkowe i ładowarki. Ale możliwe jest także przyniesienie większego gabarytowo sprzętu, jak np. czajniki, suszarki czy odkurzacze. Na mieszkańców, którzy przyniosą odpady do segregacji i odpowiedniej utylizacji sprzętu, czekało 10 tysięcy domowych roślin z gatunku crassula i kalanchoe.

Współpraca MPO Kraków z Asocjacją Promotorów Radosnego Ptaka wpisuje się w wytyczne i ustalenia dotyczące gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym (circular economy). Chodzi o maksymalne, powtórne wykorzystanie wszelkich możliwych odpadów i surowców z nich pochodzących - celem jest maksymalne ograniczenie marnotrawstwa potencjalnej i zawartej w odpadach energii. W gospodarce o systemie zamkniętym kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów. Kolejnym krokiem jest znalezienie dla nich i zawartych w nich surowców wtórnych odpowiedniego zastosowania.

​Budki i karmniki dla ptaków z recyklingu za elektrośmieci Jacek Skóra / RMF FM

Drugie życie mebli

MPO Kraków odbiera od krakowian odpady wielkogabarytowe, stare meble, łóżka, fotele, kanapy, biurka, szafy. Część z nich mieszkańcy przywożą samodzielnie do Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1 lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzemienieckiej 40. Firmy i przedsiębiorcy pozbywają się tam palet po przewożonych towarach czy innych odpadów, w tym również drewnianych. Tak pozyskane drewno i elementy pochodzące z drewna mogą być wykorzystane na różne sposoby. Ważne, by drewno wróciło do użycia.

Z całości zebranego drewna wybierane są najlepsze elementy, które od razu nadają się do ponownego użycia. Jest ich jednak stosunkowo niewiele. Kolejna część zebranego drewna (wymieszanego z różnych elementów) jest mielona i przekazywana firmom meblarskim, które wytwarzają z nich płyty meblowe i paździerzowe. Z części robione budki lęgowe dla ptaków i karmniki, a to, co się nie nadaje do innego wykorzystania (drobne części, pył), staje się częścią paliwa alternatywnego, które zastępuje węgiel kamienny w cementowniach.

W ciągu kilku lat współpracy MPO Kraków i Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka w Krakowie zawisło blisko 16 tys. budek lęgowych.

Po pierwsze to dzień zakochanych i już od kilku lat robimy taką akcję, chcemy zbyt było radośnie. Cieszę się że to akcja na taką skalę. W mieście zatynkowało wiele otworów w budynkach podczas termoizolacji, i dlatego np. jeżyki nie miały już gdzie żyć, stad rozdajemy budki. To tez ważny aspekt praktyczny - te 16 tysięcy budynek spowodowało że wyprodukowaliśmy je ze 150 tysięcy metrów sześciennych drewna - ze starych mebli, wersalek czy stołów. Zaoszczędziliśmy dzięki temu wiele drewna i przywróciliśmy mu drugi życie - mówił Henryk Kultys, prezes MPO Kraków

"Kraków w dobrym klimacie"

"Akcja walentynki. Pokochaj planetę" nie zakończy się na 14 lutego, potrwa aż do 18 lutego! W tych dniach w kilkunastu krakowskich szkołach uczniowie i nauczyciele będą zbierać elektroodpady. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz dbałość o bezpieczeństwo w okresie pandemii, działania będą prowadzone na zewnątrz. We współpracy z MPO, na wcześniej ustaloną godzinę pod wybraną placówkę podjedzie oznakowany ekologiczny pojazd, tzw. elektrobrygada zbierająca elektroodpady (baterie, żarówki, płyty CD, sprzęt elektroniczny i AGD). Każdy, kto odda niepotrzebny sprzęt, otrzyma sadzonkę hiacynta.

Ja mam ogród także jestem przeszczęśliwa, jestem taką starszą panią i uważam że to dobry pomysł, będę miała budkę lęgową w swoim ogrodzie - mówi jedna z mieszkanek. My zawiesimy w ogrodzie, mąż wziął dwie, powiesimy na orzechu bo tam przylatują ptaki, a psy jedzą ich karmę, wiec musimy powiesić karmniki wysoko To budynki z recyklingu wiec nawet szukam elementów swojej szafki którą kiedyś oddałam - mówi inna. Oddałam zużyte akcesoria komputerowe, jakieś klawiatury oraz baterie i dostałam za to kwiatka - mówi RMF FM jedna z krakowianek.

Harmonogram wizyt elektrobrygad w szkołach:

poniedziałek, 14 lutego:

godz. 10.00-10.30: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11

godz. 11.30-12.00: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5a

godz. 13.00-13.30: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30

wtorek, 15 lutego:

godz. 8.30-9.00: Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Józefa Sawy-Calińskiego 12

godz. 10.00-10.30: Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a

godz. 11.30-12.00: Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36

godz. 13.00-13.30: Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21

środa, 16 lutego:

godz. 8.30-9.00: Szkoła Podstawowa nr 138, al. Kazimierza Wierzyńskiego 3

godz. 10.00-10.30: Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78

godz. 11.30-12.00: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65

godz. 13.00-13.30: Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4

czwartek, 17 lutego:

godz. 8.30-9.00: Szkoła Podstawowa nr 29, al. Edwarda Dębowskiego 12

godz. 10.00-10.30: Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16

godz. 11.30-12.00: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14

godz. 13.00-13.30: Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Franciszka Bujaka 15

piątek, 18 lutego:

godz. 8.30-9.00: Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a

godz. 10.00-10.30: Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 29

godz. 11.30-12.00: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8

godz. 13.00-13.30: Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46

Na terenie miasta funkcjonuje też kilka Ekopudełek - znajdują się one:

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Nowohuckiej 1d (przy Lamusowni)

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Krzemienieckiej 40

przy Urzędzie Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10)

przy Urzędzie Miasta Krakowa (ul. Wielicka 28a)

przy Galerii Krakowskiej (ul. Pawia 5)

przy Centrum Serenada (al. Bora-Komorowskiego 41)

przy Centrum Handlowym M1 (al. Pokoju 67)

przy Galerii Bronowice (ul. Stawowa 61)

przy Centrum Handlowym Bonarka (ul. Kamieńskiego 11).