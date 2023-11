To miał być koleżeński mecz. 5 sierpnia na stadionie w Radłowie doszło jednak do bójki między kibicami dwóch drużyn. Zginął 40-letni mężczyzna. Dziś prokuratura informuje o postępach w śledztwie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Śledztwo w sprawie zbiegowiska na terenie obiektu sportowego Radłovia Radłów przejęła Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Po zidentyfikowaniu uczestników zdarzeń w Radłowie, zatrzymano 16 osób, którym postawiono zarzuty o branie udziału w zbiegowisku "wiedząc, że uczestnicy tego zbiegowiska wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na życie innych osób obecnych na stadionie i w jego okolicach, przy czym następstwem tego zamachu była śmierć Łukasza Z.". Art. 254. Kodeksu Karnego przewiduje za to 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani to młodzi mężczyźni pochodzący z okolic Bielska Białej i Andrychowa, kibice klubów sportowych - przekazała prokuratura. Wobec zatrzymanych zastosowano areszt tymczasowy na 3 miesiące.

W związku ze sprawą aresztowano łącznie 20 osób, a śledczy pracują nad zidentyfikowaniem kolejnych, które brały udział w zbiegowisku a stadionie sportowym w Radłowie.

5 sierpnia policja ok. godz. 9:30 otrzymała zgłoszenie o awanturze w okolicach stadionu w Radłowie (pow. tarnowski, woj. małopolskie). Grupa kibiców Unii Tarnów zorganizowała sobie tam koleżeński mecz, na który przyjechali ich przeciwnicy. Doszło wówczas do bójki, w wyniku której zginął ok. 40-letni mężczyzna. Ofiara doznała urazu brzucha.

Wiele wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku w wyniku nieostrożnego użycia środków pirotechnicznych przez pokrzywdzonego - przekazała wówczas rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło.