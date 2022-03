Kilka miast w Polsce, miedzy innymi Kraków – odpowiedziało na apel mera Lwowa o dostarczeniu autobusów dla miasta. Użytkowane do tej pory pojazdy zostały przekazane na cele wojskowe. Stolica Małopolski przekazała 5 nowoczesnych autobusów, dzisiaj wypełnione darami wyjechały w kierunku Ukrainy.

To odpowiedź prezydenta Krakowa na apel mera Lwowa. Ten apel był dramatyczny, w tym mieście brakuje bardzo autobusów, te, które użytkowane były w komunikacji miejskiej przekazane zostały do celów wojskowych, a Lwów musi funkcjonować, jego mieszkańcy też muszą się przemieszczać, poza tym jest tam wielu uchodźców z całej Ukrainy, którzy również potrzebują transportu - mówi Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK.

Miasto przekazało 5 pojazdów marki Solaris, o długości 12 metrów, niskopodłogowych, wyposażonych w klimatyzację, w których podróżować może 80 osób. Zostały one specjalnie oznakowane, sa na nich naklejki z napisami po ukraińsku, z wyjaśnieniem, że jest to dar Krakowa dla mieszkańców Ukrainy. Dopełniono także wszystkich formalności. Przekazywane autobusy wymagały także dokumentacji celnej, dokumentów dotyczących przewozu towarów - jak jednak podkreślają przedstawiciele MPK, wszystko odbyło się bardzo sprawnie. Do pojazdów przekazano także części zamienne, by w razie konieczności móc je szybko i sprawnie naprawić.

Autobusy są wypełnione po brzegi - dodaje Marek Gancarczyk - wczoraj te pojazdy pojechały do magazynów przy ulicy Bartników w Krakowie, gdzie w jednym z budynków znajdują się dary dla uchodźców. Autobusy wypełniono od podłogi po sufit. To też jest realizacja zapowiedzi prezydenta Krakowa. Wśród tych darów od mieszkańców stolicy Małopolski jest mnóstwo produktów, m.in. żywność, woda, materiały opatrunkowe, higieniczne, materace, śpiwory czy ubrania.