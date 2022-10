Najszybszy superkomputer w Polsce - Athena - został dzisiaj oficjalnie zaprezentowany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma moc obliczeniową ponad 7,7 PetaFlopsów i dzięki niej pomoże polskiej nauce i innowacjom.

Najszybszy superkomputer w Polsce / Marek Wiosło / RMF24

Uruchomienie superkomputera oznacza zupełnie nowe możliwości dla nauki wymagającej obliczeń - mówił reporterowi RMF FM inż. Marek Magryś, zastępca dyrektora Cyfronetu AGH ds. Komputerów Dużej Mocy.

Jak podkreśla, obecnie większość dziedzin nauki: fizyka, chemia, biologia, medycyna potrzebuje coraz większych mocy obliczeniowych, wykorzystuje symulacje komputerowe i metody sztucznej inteligencji, by pomagać nam zrozumieć zjawiska, które nas otaczają. Athena stwarza w tym zakresie większe możliwości - podkreśla Marek Magryś.

Z superkomputera będą mogli korzystać naukowcy z całej Polski, o ile uzasadnią, że potrzebują tak dużej mocy obliczeniowej i uzyskają odpowiedni grant.

Moc ponad 40 tysięcy komputerów

Moc Atheny odpowiada mocy mniej więcej 40 tysięcy bardzo mocnych komputerów domowych. Ale oferuje możliwości nie do osiągnięcia, gdybyśmy takie komputery domowe po prostu postawili w jednym pomieszczeniu. Tutaj szybkość połączeń pomiędzy wszystkimi serwerami, która w przypadku Ateny wynosi 800 gigabitów, to są ogromne wartości i ogromna przepustowości pamięci dyskowych, co jest potrzebne, żeby te symulacje mogły działać jak najszybciej - tłumaczy zastępca dyrektora Cyfronetu AGH.

Sam system obliczeniowy Atheny kosztował ponad 20 milionów złotych. Do tego doszły jeszcze koszty infrastruktury. Nad działaniem nowego superkomputera czuwa kilkunastoosobowy zespół administratorów.

Choć komputer zajmuje w serwerowni 14 wielkich szaf i jak na tego typu instalacje jest dość kompaktowy, to infrastruktura potrzebna, by mógł prawidłowo działać jest olbrzymia - to praktycznie cały budynek.

Athena jest systemem, który wymaga dużej ilości prądu. To są setki kilowatów energii, którą musimy dostarczyć, a potem odebrać. Stąd szum wentylatorów klimatyzacji w serwerowni. Warto podkreślić, że Athena jest dziewiątym najbardziej efektywnym systemem obliczeniowym na świecie. Kładziemy nacisk na to, żeby koszty związane z utrzymaniem superkomputera, przekładały się na jak najwięcej zysku na jak najwięcej mocy obliczeniowej, jaka jest dostępna dla naukowców - dodał Marek Magryś.

Superkomputery jak bogowie w greckim Olimpie

Przed Antheną na AGH uruchomiono inne superkomputery: Zeusa (już został wyłączony), Aresa i Prometheusa. Teraz jest kobieta: Athena - bogini mądrości, sztuki i sprawiedliwej wojny.

Nie chce uprzedzać faktów, czy będą kolejni bogowie czy boginie, ale szybsze superkomputery będą na pewno. Pracujemy teraz nad bardzo dużym projektem superkomputera europejskiego - zdradza Marek Magryś.

Jego instalacja powinna się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku, a uruchomienie jest planowane na początku 2024.