W jednym z tuneli na Trasie Łagiewnickiej uruchomił się alarm przeciwpożarowy. Przez chwilę wstrzymany był ruch tramwajów i samochodów.

Trasa Łagiewnicka / Jacek Skóra / RMF24

Czujka przeciwpożarowa uruchomiła się z powodu wykrycia wzrostu temperatury w jednym z tuneli. Od razu wdrożono procedury bezpieczeństwa - powiedział RMF24 Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.

Na miejsce wezwano straż pożarną i zamknięto tunel. Jak się okazało wzrost temperatury był spowodowany silnym nasłonecznieniem jednego z czujników.

Cały czas trwa kalibracja systemów bezpieczeństwa zamontowanych na Trasie Łagiewnickiej, tak by reagowały one w sposób adekwatny do zagrożenia - wyjaśnił Migdał. Cieszymy się, że służby zadziałały natychmiast - dodał.

Trasa Łagiewnicka została otwarta dla samochodów w sobotę, od poniedziałku kursują nią także tramwaje. Większa część 3,5-kilometrowej trasy została poprowadzona tunelami, w których zamontowane zostały najnowocześniejsze systemy wentylacji oraz systemy bezpieczeństwa i informowania użytkowników o zagrożeniu. Nad bezpieczeństwem podróżnych całą dobę czuwają też pracownicy Centrum Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które znajduje się w pomieszczeniu na stropie jednego z tuneli.