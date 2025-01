27 stycznia 2025 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki w Małopolsce odbędą się uroczyste obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Główne obchody rozpoczną się o godzinie 16.00 w specjalnym namiocie, który stanął nad Bramą Śmierci. W obchodach wezmą udział byli więźniowie, delegacje państwowe oraz zagraniczne. Policja już teraz informuje o utrudnieniach w ruchu, jakie pojawią się w okolicach Oświęcimia i w samym mieście.

/ Policja /

Uroczyste obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau odbędą się w poniedziałek, 27 stycznia.

Małopolska policja poinformowała, że w związku z uroczystościami na drogach w Oświęcimiu i okolicach będą występować czasowe ograniczenia w ruchu.

Utrudnienia pojawią się też na trasach dojazdowych z Krakowa i Katowic.

Zmiany w organizacji ruchu

Według policji największe utrudnienia będą z rejonie dzielnicy Zasole w Oświęcimiu oraz w Brzezince, w bezpośrednim sąsiedztwie obu części Muzeum: Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau.

Już w nocy z 26/27 stycznia (niedziela/poniedziałek) od północy zamknięta dla ruchu zostanie ulica Leszczyńskiej, od Legionów do wiaduktu na Brzezinkę.

W poniedziałek, 27 stycznia, od godziny 8.00 do 21.00 zamknięte dla ruchu zostaną następujące ulice w Brzezince: Męczeństwa Narodów, Ofiar Faszyzmu, odcinek ulicy Pławskiej (od Ofiar Faszyzmu do miejscowości Pławy) oraz ulice Do Pomnika i Kombatantów.

Dojazd do Brzezinki z Oświęcimia możliwy będzie od ul. Brzozowej.

Ze względu na przejazd kilkudziesięciu kolumn z delegacjami państwowymi i zagranicznymi w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 21.00, policja będzie na krótko wstrzymywać ruch na ulicach Oświęcimia i Brzezinki, a także trasach dojazdowych z Krakowa i Katowic.