19 mieszkań kontenerowych trafi do 4 małopolskich gmin: Spytkowice, Radłów, Iwanowice i Racławice. Dziś marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski podpisał umowę z firmą Hepamos na zakup i dostawę takich mieszkań. Będą one służyć m.in. uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski, "to jest bardzo ważna umowa, która umożliwia realizację projektu w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej - Fundusze Europejskie dla Ukrainy".

Będą one służyły też mieszkańcom Małopolski w sytuacjach kryzysowych. Takie mieszkania można dość swobodnie przenosić, a przecież w naszym regionie zdarzają się różne anomalie pogodowe, jak np. powódź czy pożar, tej skali podobnej do tragedii w Nowej Białej. Taki jest ten cel, dlatego cieszę się, że naszym partnerem w tym zadaniu jest firma z Małopolski - dodał.

O mieszkaniach kontenerowych

Każde z zakupionych mieszkań składa się z dwóch kontenerów o łącznej powierzchni ok. 30 m2 - jest to w pełni funkcjonalne, całoroczne mieszkanie dwupokojowe.

Każde mieszkanie jest wyposażone w łazienkę z prysznicem, umywalkę i toaletę oraz aneks kuchenny z lodówką, kuchenką i zlewozmywakiem. Dostępne będą także przyłącza wszystkich mediów, ogrzewanie elektryczne oraz klimatyzacja.

Ponieważ kontenery mieszkalne będą przeznaczone do użytkowania całorocznego, wymaga to dostosowania technologii do rygorystycznych norm dotyczących przenikalności cieplnej, takich samych jak dla domów budowanych w sposób tradycyjny.

Wszystkie mieszkania kontenerowe są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czyli posiadają niezbędne udogodnienia w tym wyeliminowanie progów, szersze drzwi i przestrzeń niezbędną do manewrowania wózkiem inwalidzkim w łazience.

Do których gmin trafią mieszkania kontenerowe?

Po wyprodukowaniu, mieszkania zostaną przekazane w użyczenie do gmin, z którymi wkrótce województwo małopolskie podpisze umowy użyczenia tj.:

Radłów - 5 mieszkań;

- 5 mieszkań; Iwanowice - 5 mieszkań;

- 5 mieszkań; Racławice - 5 mieszkań;

- 5 mieszkań; Spytkowice (pow. wadowicki) - 4 mieszkania.

Koszt zakupu 19 mieszkań na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej to ponad 5,1 mln zł. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.