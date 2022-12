Najnowsze, grudniowe badania wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku niższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z najnowszych danych GUS. Co to oznacza? Polacy liczą, że w końcu inflacja zacznie spadać. Co się z tym wiąże, spodziewają się również spadków cen w sklepach. Pytanie tylko, czy na razie jest to możliwe.

/ Darek Delmanowicz / PAP Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100 - wylicza GUS. Wartość dodatnia oznacza przewagę konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost - czytamy w komentarzu GUS. Z najnowszych danych wynika też, że pod koniec listopada 2022 r. w budowie było 847,5 tys. mieszkań, o 3,5 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w listopadzie o 4,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 9,1 proc. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2022 r. wzrosła o 1,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 18,4 proc. rdr. Jaki udział sprzedaży przez internet? Zobacz również: Łatwiej o kredyt hipoteczny. Banki luzują obostrzenia Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w listopadzie w Polsce 11,9 proc. wobec 9,5 proc. w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny. W listopadzie 2022 r. w porównaniu z październikiem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 25,2 proc. Z danych GUS wynika, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" z 26,0 proc. przed miesiącem do 31,5 proc. oraz "meble, rtv, agd" z 16,6 proc. do 21,1 proc. oraz "tekstylia, odzież, obuwie" z 22,7 proc. do 27,2 proc. Opracowanie: Urszula Gwiazda REKLAMA