Tradycyjnie już, z początkiem października w Krakowie odbywa się Kongres Ratowników Medycznych, który gromadzi kilkaset osób z całej Polski. Jeszcze do soboty (7.10), ratownicy medyczni, ale też lekarze, pielęgniarki, położne mają okazję uczestniczyć w kilkudziesięciu wykładach, warsztatach i dyskusjach, wymieniać się informacjami i doświadczeniem. Przygotowano też atrakcje dla najmłodszych.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ratownicy medyczni to jedna z nielicznych grup zawodowych, która dzisiaj jest najbardziej aktywna i zaangażowana w poszerzenie edukacji, rozwój i doskonalenie zawodowe. To dzięki nim system ochrony zdrowia zmienia się i wzbogaca. Warto zaznaczyć, że od czerwca 2023 roku w życie weszły nowe przepisy ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Nowości w zawodzie będą jednym z głównych tematów przewodnich tegorocznego kongresu.

Nowe uprawnienia dziś i jutro

Na mocy ustawy ratownicy medyczni otrzymali sporo nowych uprawnień, m.in. stwierdzenie zgonu podczas akcji medycznej. Organizatorzy przygotowali sesję naukową, podczas której omówione zostaną aktualne przepisy wynikające z wejścia w życie Ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Dodatkowo uczestnicy spotkania zdobędą wiedzę na temat stwierdzania zgonu - zarówno pod względem medycznym, prawnym, jak i administracyjnym oraz praktyczne umiejętności wypełniania kart zgonu w zakresie przyczyn zgonu.

Temat stwierdzenia zgonu jest nowy i trudny, budzi wiele wątpliwości i pytań. Dlatego zależy nam na skonfrontowaniu i jego dokładnym zweryfikowaniu, postaramy się omówić ten temat wielowątkowo - mówi dr Barbara Seweryn z komitetu naukowego Kongresu, Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Stąd też pomysł, aby na sesję zaprosić kilku ekspertów - a mianowicie specjalistę z katedry medycyny sądowej, prawnika, prokuratora, kierownika urzędu stanu cywilnego - wylicza dr Seweryn.

"Wizja wprowadzenia nowych leków w zawodzie ratownika medycznego" - to tytuł wykładu inauguracyjnego, który zaprezentuje prof. Jarosław Woroń, z Zakładu Farmakologii Klinicznej, Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloński Collegium Medicum.

Profesor Woroń omówi jeden z najważniejszych tematów dla ratowników medycznych. Nowe leki już miały być wprowadzone, ale tak się nie stało. Nowe zadanie dopiero przed nami, czeka nas w niedalekiej przyszłości poważne wyzwanie zawodowe, dlatego spodziewamy się sporej frekwencji na wykładzie inauguracyjnym- dodaje Barbara Seweryn.

Aktualna sytuacja polityczna na świecie również wymaga od ratowników medycznych odpowiedzialnego przygotowania w postępowaniu nad pacjentem skażonym radiacyjnie i napromieniowanym. Nie mogło zatem na kongresie zabraknąć sesji poświęconej tej tematyce. Przygotowanie i reagowanie na zdarzenia radiacyjne; działanie promieniowania na organizm ludzki; dekontaminować czy nie dekontaminować - pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia skażony czynnikami promieniotwórczym - te wykłady odbędą się 7 października, a odpowiedzialni za tę sesję są wykładowcy z Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Warsztaty praktyczne

Od 1 stycznia 2024 roku Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jako jedyny podmiot w kraju będzie realizowało kursy dla dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa w ramach przygotowania ich do pracy oraz

doskonalenia zawodowego. Od dwóch lat bardzo intensywnie przygotowujemy się do realizacji tych kursów. Postanowiliśmy pokazać uczestnikom kongresu jak wygląda praca dyspozytora medycznego - zdradza Jakub Czarski z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jest to jedna z nielicznych okazji dla ratowników medycznych aby poznali ten fach od drugiej strony. Proszę zauważyć, że w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego natomiast dyspozytorów medycznych jest tylko 1300, którzy pracują w 23 dyspozytorniach.

Pomysłodawcy warsztatu przygotowują dwa stanowiska dyspozytorskie (komputer, monitor, konsola dyspozytorska) wraz z Modułem "Dyspozytor" i Mapą Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Żadnej fikcji. Uczestnicy na własnej skórze dowiedzą się jak wygląda rozmowa ze zgłaszającym oraz będą musieli podjąć bardzo trudną decyzję o tym czy przyjąć wezwanie czy je odrzucić a także wydać instrukcje przez telefon, nie widząc zgłaszającego i pacjenta i tego co się dzieje na miejscu zdarzenia. Zobaczą i poczują jak wygląda praca po drugiej stronie.

Nie będzie łatwo ponieważ przygotowujemy symulacje rozmów, ale postaramy się wyselekcjonować przypadki niejednoznaczne, trudne, wymagające skupienia i podejmowania szybkich trafnych decyzji. Mamy nadzieję, że to będzie ciekawe doświadczenie dla uczestników warsztatów - kwituje Jakub Czarski.

"Not lifting policy - polityka nienoszenia pacjenta" - to temat wykładu połączonego z warsztatem Łukasza Mścisza z Zakładu Ratownictwa Medycznego, Wydziała Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Organizatorzy zachęcają uczestników do wysłuchania i przygotowania starannych notatek z wykładu, gdyż nie zabraknie cennych wskazówek jak radzić sobie z (nie)noszeniem pacjentów.

Będę mówił o sprawach oczywistych, które kompletnie umykają ratownikom w momencie, gdy ratują komuś życie i zdrowie. W stresie nie myślą o tym, o czym alarmują fizjoterapeuci: każdy ratownik medyczny do 30 roku życia odczuwa dyskomfort ból mięśniowo-szkieletowy - mówi Łukasz Mścisz. Można pracować z oddaniem dla pacjenta, ale i nie szkodząc sobie - zapewnia wykładowca.

Wbrew pozorom nie trzeba wiele zmieniać. Jak zdradza Łukasz Mścisz, wystarczy przestrzegać zasady BHP oraz wyposażyć ambulanse w drobne niedrogie urządzenia, np. pneumatyczne poduszki do podnoszenia pacjentów ze skrajną otyłością, tzw. banana board- deski ślizgowe do przesiadania pacjentów. W 2020 roku wystartowała polska edycja europejskiej kampanii informacyjnej "Dźwigaj z głową", zaadresowana jest m.in. także do ratowników medycznych.

Czy moi koledzy słyszeli o niej? Nie mam co do tego pewności, zweryfikuję to podczas wykładu. Uważam, że warto kampanię nagłośnić, przypomnieć, poinformować, że dźwigać chorych należy z głową - zaznacza Mścisz.

Doświadczenia z zagranicy

Czy wiecie, jakie informacje pojawią się w pierwszej kolejności, jeśli wrzucimy do wyszukiwarki internetowej hasło "ratownicy"? Bynajmniej nie o nowych uprawnieniach ratowników medycznych czy ustawie itd. Będą to informacje o tym, jak polscy ratownicy medyczni uczestniczą w zagranicznych misjach i akcjach ratunkowych. Polscy ratownicy docierają często jako pierwsi tam, gdzie ich pomoc jest najbardziej potrzebna: trzęsienia ziemi, wojna, powodzie, ewakuacja medyczna z polu walki. O doświadczeniach, nowej zdobytej wiedzy, błędach i ich naprawie można będzie posłuchać na sesji pt." Granice ratownictwa - analiza przypadków. Doświadczenia i dylematy polskich medyków podczas działań zagranicznych"

/ Materiały prasowe

Kongres nie tylko dla ratowników

Tradycyjnie już, podczas Kongresu zostanie po raz dziewiąty otwarty Klub Małego Ratownika. W ramach klubu będą zorganizowane profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy dla najmłodszych miłośników ratownictwa.

Takie klubowe zajęcia pomagają nie tylko zaszczepić zamiłowanie do ratownictwa, ale przede wszystkim kształtować u najmłodszych prawidłową postawę: gdy widzimy leżącego człowieka na ulicy, podejdźmy i spróbujmy mu udzielić pomocy

Uczestnicy w wieku 6-15 lat Klubu Małego Ratownika na ciekawie i atrakcyjnie prowadzonych warsztatach dowiedzą się m .in.: kiedy wezwać pogotowie?; jakie są numery alarmowe?; co znajduje się w apteczce?; jak udzielić pierwszej pomocy?

Klub jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, nie ma zapisów, Szkolenie odbywa się w 4 turach, które rozpoczynają się 7 października w sobotę o godzinie 9.00 10.00, 11.00, 12.00. Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków. Jeśli ktoś zechce przyjechać z większą grupą, należy zadzwonić wcześniej na numer 662-659-307 lub napisać na adres: fundacja@fundacjapolaris.pl

Organizatorem 11. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych jest krakowska firma ZiZ Centrum Edukacji a współorganizatorem - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Organizatorem Klubu Małego Ratownika jest Fundacja POLARIS - edukacja, rozwój, zarządzanie.