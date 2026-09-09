Z załadowanym magazynkiem chciał wejść na targi w Kielcach. Ukrainiec zatrzymany

RMF24

Ukrainiec z nielegalnie posiadaną amunicją zatrzymany podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Mężczyzna próbował wejść na teren imprezy na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów, w którym brał udział między innymi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wczoraj po godzinie 11:00 ochrona targów, zatrzymała podczas sprawdzania przy jednym z wejść na imprezę 44-letniego mężczyznę. Miała podejrzenia, że może mieć niebezpieczne przedmioty.

Na miejsce wezwano policjantów, którzy wylegitymowali Ukraińca. Znaleźli przy nim magazynek z kompletem ostrych nabojów.

Okazało się, że zatrzymany wjechał do Polski dzień wcześniej. Był kierowcą dwóch ukraińskich biznesmenów, których firma wystawia się na targach. Funkcjonariusze przeszukali samochód, którym przyjechali. Nie natrafili w nim ani na broń, ani na inne niebezpieczne przedmioty.

Obywatel Ukrainy trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jak wynika z informacji RMF FM, odmawia składania wyjaśnień. Nie wiadomo więc, po co chciał wnieść załadowany magazynek od pistoletu na imprezę. Ma usłyszeć zarzuty nielegalnego posiadania amunicji. O sprawie poinformowano straż graniczną. Najpewniej zapadnie decyzja o deportowaniu cudzoziemca.