„Tylko dla najlepszych sojuszników”. Kolejna umowa Polski z USA

RMF24

Jest podpis pod kolejną - szóstą - umową Polski i USA w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Dotyczy ona gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Chodzi o 4 mld dolarów.

Dzisiaj podpisaliśmy kolejną szóstą już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który będziemy kontraktować. (Samoloty) F-35, (czołgi) Abrams, (śmigłowce) Apache. (...) sprzęt związany z rozpoznaniem, jak zaawansowane drony czy areostaty Barbara - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas środowej uroczystości.

Wicepremier i szef MON podkreślił podczas środowej uroczystości, że program FMF , w którym Polska bierze udział, „musi uzyskać akceptację rządu Stanów Zjednoczonych i jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom”. Bo to jest gwarancja na zakup amerykańskiego sprzętu. Na to zawsze trzeba uzyskać zgodę - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

„To jest autentycznie coś niezwykłego”

Podkreślił ponadto, że Polska jest zawsze tam, gdzie potrzeba sojuszniczego wsparcia oraz że stała „ramię w ramię” z USA po uruchomieniu art. 5 NATO po zamachach 11 września 2001 r., w wyniku czego polscy żołnierze wspierali Amerykanów w Afganistanie i Iraku.

To jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, jest nie tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest bogaty we wspólne działania - powiedział szef MON.

„Polska bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy”

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane.

To jest efekt pracy i strategii Sztabu Generalnego, który określa zamówienia dla Wojska Polskiego. One nie biorą się z widzimisię kogokolwiek, one biorą się z analizy operacji, które dzisiaj trwają na całym świecie, z wojny na Ukrainie przede wszystkim, jak zmienia się pole walk - podkreślił szef MON.

Polska bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Polska będzie brała jeszcze większą odpowiedzialność, bo jest absolutnym liderem nie tylko wydatków, ale odwagi i strategii, którą dzisiaj prezentujemy - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zwracając się do podsekretarza stanu Thomasa DiNanno, który ze strony amerykańskiej podpisał umowę, szef MON zaprosił USA m.in. do przenoszenia linii produkcyjnych do Polski.

Domański: Tych projektów możemy rozwinąć znacznie więcej

W ceremonii podpisania umowy wziął udział minister finansów Andrzej Domański. Jak mówił, w ramach programu Foreign Military Financing Bank Gospodarstwa Krajowego otrzyma wielomiliardowe finansowanie. To kolejny krok w stronę zapewnienia nam całego systemu finansowania wydatków na polskie bezpieczeństwo - podkreślił.

Myślę, że niezwykle ważne jest to, aby wspólnie z amerykańskimi partnerami budować siłę polskiego przemysłu obronnego. Tych projektów już mamy sporo, ale jestem absolutnie przekonany, że możemy rozwinąć ich znacznie, znacznie więcej - powiedział Domański. Jako przykład dalszej współpracy wskazał m.in. programy joint venture z amerykańskimi partnerami.