W jednym z pensjonatów w Busku-Zdroju (woj. świętokrzyskie) doszło do wycieku siarki. Trzy osoby zostały poszkodowane. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W poniedziałek po południu w jednym z pensjonatów w Busku-Zdroju (woj. świętokrzyskie) doszło do wycieku siarki.

Jak przekazał w rozmowie z RMF FM oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju mł. bryg. Piotr Dziedzic, rozszczelniła się rura doprowadzająca siarkę do obiektu, w efekcie czego substancja rozlała się na część piwnicy.

Było bardzo duże stężenie siarki i w wyniku tego stężenia podtruły się trzy osoby, które zostały ewakuowane na zewnątrz przez strażaków. Następnie zespół ratownictwa medycznego "przejął" te osoby i przetransportował do szpitali - dodał.

Strażacy nadal prowadzą działania na terenie obiektu. Na miejsce przyjechała m.in. grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Kielc.

W tym momencie badamy, z jakimi stężeniami siarki mamy do czynienia i będziemy później ewentualnie neutralizować i odpompowywać to wszystko do dedykowanych oczyszczalni - poinformował oficer prasowy KP PSP w Busku-Zdroju.

Strażak podkreślił, że "na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia ani dla okolicznych mieszkańców, ani dla okolicznych pensjonatów i sanatoriów".

Mł. bryg. Piotr Dziedzic zaznaczył, że sytuacja jest już opanowana. Wyciek mamy już uszczelniony - podkreślił.

