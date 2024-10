W Kielcach zostanie zlokalizowane dowództwo 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. "Tam są spełnione wszystkie potrzeby osobowe, technologiczne i infrastrukturalne" - zapewnił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kielce - zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

"Zasoby ludzkie bardzo duże"

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w piątek decyzję o lokalizacji dowództwa 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Ma ona być w Kielcach.

Tutaj gotowość do realizacji tego celu jest największa, a zasoby ludzkie bardzo duże - podkreślił Kosiniak-Kamysz.



Jak zaznaczył polityk, decyzja o lokalizacji w Kielcach została podjęta po dogłębnej analizie przeprowadzonej przez Sztab Generalny, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

"Zainteresowanie jest ogromne"



Pierwszy etap działań związanych z utworzeniem dowództwa dywizji ma zakończyć się w 2028 roku. Prace rozpoczną się już w tym roku w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Jest pełna gotowość infrastrukturalna, a zainteresowanie jest ogromne, mimo że nie ogłoszono jeszcze naboru - powiedział szef MON.



Kosiniak-Kamysz dodał, że jednostki dywizji będą zlokalizowane w różnych miejscowościach województwa świętokrzyskiego, m.in. w Połańcu, Staszowie i Jędrzejowie, a także w województwach śląskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.



Dowódcą 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej pozostanie gen. bryg. Krzysztof Knut.

Kielce wygrały z Nowym Miastem nad Pilicą

Wcześniej planowano utworzenie dowództwa dywizji w Nowym Mieście nad Pilicą. Taką decyzję ogłosił 3 listopada 2023 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



Mój poprzednik planował stworzyć to dowództwo w Nowym Mieście, ale decyzja została podjęta po przegranych przez PiS wyborach. My, po analizie, zdecydowaliśmy o przeniesieniu lokalizacji do Kielc - dodał szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w przyszłym roku budżet na obronność wyniesie 4,7 proc. PKB i będzie o 50 mld zł większy niż ten z 2023 roku.