Nowe jezdnie, chodniki, przystanki i zatoki autobusowe - tak będą wyglądać ulice na peryferiach Kielc po kompleksowej przebudowie. Miasto na realizację inwestycji otrzymało blisko 30 mln zł dofinansowania - przekazał kielecki magistrat.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłosił przetarg na przebudowę: al. Górników Staszicowskich, od ul. Fabrycznej do ul. Pańskiej, ul. Sukowskiej, od skrzyżowania z ul. Łanową do granicy miasta.

W kolejnym etapie prac mają zostać przebudowane: ul. Wydryńska, od ul. Napękowskiej do łącznika do ul. Sandomierskiej, ul. Młoda, od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego oraz ul. Karczunek.



Przebudowy będą miały charakter kompleksowy. Od podstaw wybudowane zostaną nowe jezdnie, chodniki, indywidualne zjazdy na posesje i oświetlenie uliczne, w energooszczędnej technologii LED. Na ulicach gdzie funkcjonuje komunikacja zbiorowa, powstaną nowe przystanki i zatoki autobusowe - poinformował rzecznik MZD Jarosław Skrzydło.



Oprócz wymiany nawierzchni przewidziano też modernizację elementów sieci podziemnych, budowę kanalizacji deszczowej, a w przypadku ul. Karczunek także sanitarnej.



Wykonawca na realizację prac będzie miał dwa lata.

Miasto na inwestycję uzyskało dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości prawie 30 mln zł.