Świętokrzyscy policjanci rozbili grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami. Zatrzymano w sumie 24 osoby w wieku od 19 do 61 lat. 15 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, resztę objęto dozorem policyjnym i poręczeniami majątkowymi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Funkcjonariusze zatrzymali dziewiętnaście osób na początku ubiegłego tygodnia. Akcję prowadzili specjaliści do zwalczania przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Sprawa trwa już kilka miesięcy

Historia grupy przestępczej zaczyna się w październiku 2023 roku w miejscowości Busko-Zdrój w pow. buskim. Miejscowi policjanci, a później śledczy z komendy wojewódzkiej w Kielcach, wpadli na trop grupy mającej zajmować się handlem narkotykami. Zatrzymano wówczas trzy osoby: 25-, 43- i 45-latka.

Zabezpieczono wtedy 4,5 kg narkotyków, m.in: amfetaminy, mefedronu i kokainy. Wszyscy usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

W marcu zatrzymano 19 osób / Policja Świętokrzyska

W styczniu były kolejne zatrzymania

Pod koniec stycznia policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby (35 i 49 lat) na terenie pow. koneckiego i kieleckiego. Znaleziono także ponad 14 kg mefedronu, blisko 3 kg marihuany, kilkanaście gramów kokainy oraz ok. 20 l płynnej amfetaminy. Narkotyki były ukryte w kompleksie leśnym.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty handlowania narkotykami. Zostali także aresztowani.

Zatrzymanym oraz aresztowanym grozi nawet do 12 lat więzienia / Policja Świętokrzyska

Grupę rozbito w połowie marca

12 marca policjanci zatrzymali kolejne dziewiętnaście osób w wieku od 19 do 61 lat. Znaleziono także ok. 400 g amfetaminy, susz roślinny, telefony, kilkanaście tysięcy złotych w gotówce oraz sprzęt służący do obróbki i porcjowania nielegalnych substancji.

Sąd tymczasowo aresztował 10 osób. Są one podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Pozostałe dziewięć osób objęto m.in. dozorami i poręczeniami majątkowymi. One z kolei usłyszały zarzut wprowadzania do obrotu narkotyków.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia. Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków - nawet 12 lat.