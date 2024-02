W Kielcach odbyła się uroczysta premiera wyreżyserowanej przez Artura Żmijewskiego komedii "Sami swoi. Początek". Film, który realizowano m.in. w Parku Etnograficznym w Tokarni, trafi do kin już 16 lutego.

Reżyser Artur Żmijewski (C) oraz aktorzy Adam Bobik (P) i Karol Dziuba (L) podczas premiery komedii „Sami swoi. Początek" / Piotr Polak / PAP

Żmijewski: Nie mam wątpliwości, że to będzie koncert aktorski

Akcja filmu "Sami swoi. Początek" rozgrywa się w okresie 20-lecia międzywojennego na Kresach Wschodnich we wsi Krużewniki. Historia opowiada o losach skłóconych rodzin Kargulów i Pawlaków jeszcze przed wydarzeniami znanymi z kultowych "Samych swoich" Sylwestra Chęcińskiego, czyli przed przybyciem przez nich po II wojnie światowej na Ziemie Odzyskane.

W tej chwili nie ma już stresu, film powstał, wszystko w rękach widzów - mówił w Kielcach reżyser filmu Artur Żmijewski. Dodał, że "Sami Swoi. Początek" jest próbą opowiedzenia "zupełnie nowej historii o innym świecie i latach w życiu bohaterów, których znamy z trylogii".

Urodziłem się rok przed premierą filmu "Sami Swoi". Ten film towarzyszył mi od małego, a całą trylogię oglądałem wielokrotnie. Kiedy się okazało, że mam szansę zrobić film o czasach przed wyjazdem bohaterów na Ziemie Odzyskane, to poczułem się, jakbym złapał Pana Boga za nogi - dodał reżyser.

Wideo youtube

Mam nadzieję, że zaskoczą swoją grą aktorską wszyscy nasi bohaterowie. Co do znanych aktorów takich jak Ania Dymna, Adam Ferency, Wojtek Malajkat, Zbyszek Zamachowski czy Mirek Baka, nie mam wątpliwości, że to będzie koncert aktorski. Ale mam też nadzieję, że widzowie będą bardzo mile zaskoczeniu głównymi bohaterami - podkreślał Żmijewski. Według reżysera odtwórcy głównych ról Adam Bobik (Pawlak) i Karol Dziuba (Kargul) "stworzyli świetną parę antagonistów".

Artur Żmijewski na kieleckiej premierze filmu "Sami swoi. Początek" / Piotr Polak / PAP

Zdjęcia do filmu o przygodach Pawlaków i Kargulów były kręcone w Parku Etnograficznym w Tokarni. Park etnograficzny sfotografował się pięknie - podkreślił Żmijewski. Dodał, że dzięki pracy scenografów udało się tam stworzyć tętniącą życiem wieś, odpowiadającą mitycznym Krużewnikom.



Adam Bobik i Karol Dziuba na kieleckiej premierze filmu "Sami swoi. Początek" / Piotr Polak / PAP

"Sami swoi. Początek": Najważniejsze informacje o filmie

Dotychczas o historii Kargulów i Pawlaków opowiadały trzy filmy wyreżyserowane przez Sylwestra Chęcińskiego: "Sami swoi (1967), "Nie ma mocnych" (1974), "Kochaj albo rzuć" (1977).

Autorem scenariusza "Sami swoi. Początek" (na podstawie książki "Każdy żyje jak umie"), jest Andrzej Mularczyk, spod którego pióra wyszły również poprzednie części serii. Za zdjęcia odpowiada Piotr Śliskowski, a za muzykę - Paweł Lucewicz.

W obsadzie filmu oprócz Adama Bobika i Karola Dziuby znaleźli się m.in.: Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Anna Dymna, Wojciech Malajkat, Janusz Chabior, Adam Ferency i Paulina Gałązka.