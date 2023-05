W Tokarni w woj. świętokrzyskim trwają zdjęcia do filmu "Sami swoi. Początek" w reżyserii Artura Żmijewskiego. Będzie to prequel kultowej serii stworzonej przez Sylwestra Chęcińskiego. Widzowie zobaczą życie Kargulów i Pawlaków we wsi Krużewniki w okresie 20-lecia międzywojennego.

Aktorzy na planie filmowym w Tokarni / Piotr Polak / PAP Zdjęcia do filmu realizowane są w Parku Etnograficznym w Tokarni. W poniedziałek producenci zorganizowali dzień otwarty. Goście skansenu mogli przyjrzeć się pracy na planie i spotkać z aktorami. Artur Żmijewski i Anna Dymna na planie / Piotr Polak / PAP Nie zamierzamy konkurować z trylogią, ponieważ jest ona czymś zupełnie osobnym. Nasz film opowiada o kilkudziesięciu latach życia Pawlaków i Karguli w Krużewnikach, czyli w miejscu mitycznym, o którym się mówi w trylogii, ale jest pokazywany szczątkowo - tłumaczył reżyser Artur Żmijewski. To jest kompletnie inny film, inna opowieść, owiana w kompletnie innych czasach - dodał. "Sami swoi. Początek": Obsada filmu W rolę młodego Pawlaka wciela się Adam Bobik, natomiast Kargula gra Karol Dziuba. Spotkaliśmy się na castingu i od razu znienawidziliśmy się, i tak dostaliśmy te role - mówili aktorzy. Podkreślili, że przygotowując się do roli, niczego nie kopiowali. Dobrze wiemy, że każda część jest kultowa i byłoby to z góry skazane na porażkę. Chcemy oczywiście zagrać najlepiej, jak potrafimy i mamy nadzieję, że dostarczymy dużo rozrywki oraz wzruszeń - dodali. W obsadzie filmu znaleźli się też: Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Anna Dymna, Wojciech Malajkat, Janusz Chabior, Adam Ferency i Paulina Gałązka. Janusz Chabior na plani filmu / Piotr Polak / PAP Oprócz skansenu w Tokarni zdjęcia do filmu były także realizowane na Świętym Krzyżu, gdzie do więzienia trafia Kazimierz Pawlak. Zbigniew Zamachowski / Piotr Polak / PAP Film "Sami swoi. Początek" ma trafić do kin w listopadzie. Aktorzy na planie filmowym / Piotr Polak / PAP Zobacz również: W Trójmieście kręcą "Kolory zła. Czerwień". W rolach głównych Ostaszewska i Gierszał