16 lutego 2024 r. Kargul i Pawlak powrócą do kin w filmie "Sami swoi. Początek". Do sieci trafił pierwszy teaser tej produkcji, której reżyserem jest Artur Żmijewski.

Adam Bobik i Karol Dziuba na planie filmu "Sami swoi. Początek" / Jarosław Sosiński / Materiały prasowe

"Sami swoi. Początek": Prequel kultowej trylogii

"Sami swoi. Początek" to prequel trylogii, którą tworzą kultowej filmy Sylwestra Chęcińskiego - "Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". W tej części historii dwóch rodzin cofamy się do dzieciństwa i młodości Kargula i Pawlaka. Co ciekawe, to właśnie ona miała zostać nakręcona jako pierwsza, ale nie pozwoliła na to sytuacja polityczna. Nikt by nie pozwolił na produkcję filmu, który w negatywny, trochę prześmiewczy sposób ukazuje bratni naród radziecki - tłumaczy Tomasz Kubski, producent filmu.

"Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż - zapowiada dystrybutor filmu - Next Film.

Autorem scenariusza filmu "Sami swoi. Początek", podobnie jak wszystkich innych części serii, jest Andrzej Mularczyk. Stworzył go na podstawie swojej książki "Każdy żyje, jak umie". Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.

Chcę, żeby była to zupełnie nowa, uniwersalna opowieść o nas, takich, jakimi jesteśmy na co dzień, ze wszystkimi wadami i zaletami. Niezależnie od miejsca, w którym żyjemy! - mówi reżyser filmu, Artur Żmijewski.

Anna Dymna i Adam Ferency na planie filmu "Sami swoi. Początek" / Jarosław Sosiński / Materiały prasowe

"Sami swoi. Początek": Kogo zobaczymy na ekranie?

Adam Bobik gra w filmie Kazimierza Pawlaka, a Karol Dziuba - Władysława Kargula. Oprócz nich w obsadzie są m.in. Mirosław Baka, Paulina Gałązka, Anna Dymna, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency. Za zdjęcia odpowiada Piotr Śliskowski, a za muzykę - Paweł Lucewicz.

W obsadzie filmu są m.in. Mirosław Baka i Zbigniew Zamachowski (na zdjęciu) / Jarosław Sosiński / Materiały prasowe

Film "Sami swoi. Początek" kręcony był m.in. w skansenie w Tokarni oraz na Świętym Krzyżu.