We wrześniu w Kielcach otwarty zostanie kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. "Laboratoria będą służyły podniesieniu konkurencyjności polskich firm" - mówił minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Nowy budynek laboratorium / Piotr Polak / PAP

Metrologia to dziedzina, bez której nie ma przemysłu i rozwoju gospodarczego. Te najnowocześniejsze laboratoria w Europie i wspaniały obiekt już we wrześniu oficjalnie rozpoczną działanie i będą służyły do stymulowania rozwoju przemysłu w Polsce - podkreślił minister.

W kampusie trwa obecnie osadzanie aparatury. Prace powinny się zakończyć w wakacje. Uroczyste otwarcie kampusu zaplanowano 9 września, a tydzień później ma się odbyć specjalny piknik metrologiczny.

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar wybudowano przy ul. Wrzosowej. Na zboczu góry Hałasa powstało osiem budynków, w tym laboratoria - akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, laboratorium długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej, a także budynki warsztatów oraz magazyn materiałów łatwopalnych.

Koszt pierwszego etapu budowy i wyposażenia Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach wyniósł ok. 230 mln zł.