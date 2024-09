Zawarte umowy

W trakcie MSPO szef MON zatwierdził m.in. zakup 31 amerykańskich radioodbiorników za 16,7 mln dolarów. Zostaną one zainstalowane w systemach przeciwlotniczych Wisła i Narew do 2027 roku. Kolejna umowa pomiędzy spółką Jelcz a Agencją Uzbrojenia obejmuje dostawę do 90 inżynieryjnych żurawi Hiab w latach 2025-2028 za ok. 384 mln zł. Minister obrony podkreślił znaczenie tej inwestycji dla logistyki wojska.

Szef MON zwrócił także uwagę na umowę zawartą z firmą Rosomak dotyczącą dostarczenia 340 nowych systemów wykrywania skażeń do KTO Rosomak do 2030 roku, o wartości 316 mln zł.

Podczas MSPO zawarto również umowę z hiszpańską spółką Indra Sistemas na dostawę w latach 2025-2031 15 systemów radarowej kontroli rejonu lotniska (RKRL) Drawa. Łączna wartość umowy wynosi około 1,1 mld zł i obejmuje dostawę 8 systemów w ramach zamówienia podstawowego oraz kolejnych 7 systemów w ramach prawa opcji.

Nagrody Defender

32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) w Targach Kielce zakończyła uroczysta gala i wręczenie nagród Defender (po ang. "obrońca") za innowacyjne rozwiązania na rzecz polskiej obronności.

Nagroda Prezydenta RP za produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP powędrowała do firmy RADMOR S.A. / Grupa WB za szerokopasmową radiostację osobistą PERAD 5010.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa otrzymała z kolei specjalne wyróżnienie ministra obrony narodowej za rakietę ILR-33 Bursztyn 2K.

Wyróżnienie Rady Programowej trafiło do firmy BC Arms Sp. z o.o. za linię WARRIOR.

Komisja Konkursowa przyznała także nagrody Defender, które trafiły do m.in. Huty Stalowa Wola za taktyczny pojazd wielozadaniowy WARAN oraz konsorcjum firm FlyFocus i Metalexport-S za system amunicji krążącej Striker.

Zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. broni dr inż. Dariusz Łukowski (L) i otrzymujący Nagrodę Prezydenta za szerokopasmową radiostację osobistą PERAD 5010 prezes RADMOR S.A / Grupa WB Bartłomiej Zając (P) podczas gali wręczenia wyróżnień Defender w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Kielce od ponad 30 lat przyciągają międzynarodowych wystawców

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedna z trzech największych wystaw branży obronnej w Europie. Wydarzenie od ponad 30 lat jest organizowane w kieleckim ośrodku wystawienniczym.

Podczas tegorocznego MSPO ponownie pobiliśmy rekordy - jeśli chodzi o wystawców oraz zwiedzających. Według wstępnych szacunków Salon odwiedziło około 25 tys. osób, co również jest rekordem - powiedział prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń.

Zapowiedział również, że w sobotę 7 września w targach odbędzie się dzień otwarty i jubileuszowa Wystawa Sił Zbrojnych z okazji "25 lat Polski w NATO".

Odwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak i czołgi Leopard, a także porozmawiać z żołnierzami. Łącznie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt maszyn stanowiących wyposażenie Wojska Polskiego. Wstęp będzie bezpłatny i dostępny dla wszystkich.