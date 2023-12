Przed pierwszym gwizdkiem meczu Industrii Kielce z Orlenem Wisłą Płock zgromadzeni w Hali Legionów fani obejrzeli teledysk klubowego utworu pod tytułem „Iskra”.

/ foto. Materiał Prasowy /

Za przygotowanie utworu odpowiadał kielecki raper Piotr Kowalczyk, znany jako Tau. To on jest autorem słów, później skomponował do nich muzykę i oczywiście wykonał utwór. Co ciekawe, jest to wnuk Stefana Czekały, trzeciego w historii trenera Iskry Kielce, który prowadził ten zespół w latach 1966-1971.

To zaszczyt, spełnienie marzeń i oddanie hołdu mojemu dziadkowi. W taki sposób podziękowałem mu za to, że zaszczepił we mnie zamiłowanie do sportu, ale też uczył charakteru i zastąpił mi ojca - mówi Tau.

Utwór pod tytułem "Iskra" jest metaforą meczu. Opowiada o walce, o trudnościach, które napotykamy dążąc do celu. I kiedy pojawia się zwątpienie, to "potrzebujemy iskry, by odpalić swój silnik".

Czyli po prostu żyć. Pracując nad tym kawałkiem uświadomiłem sobie, że iskra jest bogata w znaczenia i jest to bardzo uniwersalny przekaz - wyjaśnia artysta.

Sport i muzyka to zgrana para. Ale nie chciałem zrobić utworu sztampowego, nudnego, pustego. Chciałem oddać w nim to, co widzę w tym klubie - walkę na boisku, pasję do szczypioniaka, ale też zaangażowanych, świadomych, kulturalnych kibiców - opowiada raper.

Do utworu powstał także teledysk, który realizowany był nie tylko w Hali Legionów wraz z kibicami (przy okazji jednego z meczów EHF Ligi Mistrzów), ale też w halach Targów Kielce oraz Chemaru Rurociągu. Zarówno materiał dźwiękowy, jak i tekstowy ma charakter motywacyjny. Dlatego też do jego wykonania zaproszony został Tau, który w przeszłości z powodzeniem realizował już takie projekty. Pokazuje on także różne momenty w blisko 60-letniej historii klubu, zawiera też fragmenty z szatni po dwóch ostatnich finałach Ligi Mistrzów, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny.

Utwór oraz teledysk przybliżają także klub kibicom oraz są czynnikiem pozwalającym identyfikować się z wartościami klubu.