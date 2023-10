W przyszły weekend w Kielcach ma się odbyć Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych działającego przy Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Forum zrzesza ponad dwa tysiące młodych lekarzy rodzinnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obrady młodych lekarzy rodzinnych są zaplanowane na weekend 21-22 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Wśród tematów poruszanych w czasie obrad znajdzie się między innymi funkcjonowanie placówek POZ, opieka koordynowana, leczenie autyzmu oraz leczenie ran, zgodnie z wytycznymi z aktualnej wiedzy medycznej.

W 2022 roku o wypaleniu zawodowym

W ubiegłym roku Kolegium Lekarzy Rodzinnych organizowało m.in. 20. Kongres Medycyny Rodzinnej. Zaprezentowano w jego trakcie wyniki badań prowadzonych przez młodych lekarzy rodzinnych na temat wypalenia zawodowego występującego wśród medyków.

Wypalenie zawodowe to sytuacja, która najczęściej dotyczy ludzi młodych, ambitnych. Często mówi się, że by wypalić się, najpierw trzeba płonąć. Chodzi właśnie o osoby, które przychodzą, bo chcą zmieniać świat, a potem trafiają na mur, ktoś blokuje ich plany. Warto zatrzymać się, gdy inni ludzie, koledzy z pracy, zwracają uwagę, że coś w nas się zmieniło. Gdy budzimy się i czujemy, że nie chcemy iść do pracy, albo jest piątek, a my myślimy o tym, co będzie w poniedziałek - opisywał w rozmowie z RMF FM doktor Łukasz Reczek z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jednym z głównych czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu jest stres.