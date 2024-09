We wtorek ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do kieleckiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 134 propozycji. Głosowanie, które odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, potrwa do 7 października. Na realizację projektów przeznaczono 9,3 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kielecki magistrat przypomniał, że podobnie jak w latach poprzednich, głosować można wyłącznie elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie bo.kielce.eu. Wymagane jest podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym - na jeden numer można wysłać wyłącznie jeden SMS. Do głosowania dopuszczono 134 projekty, w tym: 30 projektów inwestycyjnych dużych, 36 inwestycyjnych małych, 14 zielonych oraz 54 nieinwestycyjne. W ramach jednego głosu można wybrać maksymalnie jeden projekt z każdej kategorii. Na realizację Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 przeznaczono 9,3 mln zł, w tym: 5,5 mln zł na projekty inwestycyjne duże, 2,5 mln zł na małe, 300 tys. zł na projekty nieinwestycyjne oraz 1 mln zł na projekty zielone. Wyniki tegorocznej edycji zostaną ogłoszone najpóźniej 18 października. W latach 2014-2024 w Kielcach, w ramach budżetu obywatelskiego, zrealizowano projekty o łącznej wartości blisko 74 mln zł. Dzięki inicjatywom mieszkańców powstało ponad 260 projektów, w tym boiska szkolne, siłownie plenerowe, place zabaw, ścieżki rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych. Zobacz również: Tragiczny wypadek busa z młodymi piłkarzami. Wszczęto śledztwo

Dwie osoby nie żyją, kilkanaście rannych. Tragiczny wypadek busa w Świętokrzyskiem

Władze Świętokrzyskiego chcą przekazać 1 mln zł samorządom poszkodowanym przez powódź

​41-latek zginął w pożarze mieszkania RMF 24