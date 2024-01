Dobre informacje dla kierowców. Jest unijne dofinansowanie dla trzech dużych inwestycji w regionie. Województwo świętokrzyskie otrzymało kasę na budowę obwodnic Nowego Korczyna i Bogorii oraz remont trasy między Tychowem Starym a Starachowicami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF MAXX Marcin Różyc, dofinansowanie zostało przyznane po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu z nimi umów. Jest korzystne, bo pokrywa aż 85% kosztów. To oznacza, że można szykować się do rozpoczęcia inwestycji.

Pierwsze prace w związku z budową obwodnicy Bogorii już się rozpoczęły. Drogowcy zaczęli swoje działania od wycinki drzew i wykupów działek. Sama droga ma być gotowa w listopadzie przyszłego roku.

Z kolei do końca przyszłego roku powstanie obwodnica Nowego Korczyna. Tu do zrobienia jest sporo, bo powstanie 3,5 kilometrowy odcinek zupełnie nowej drogi, która odciąży ruch w miejscowości.

Jeśli chodzi o roboty związane z modernizacją odcinka trasy wojewódzkiej między Tychowem Starym a Starachowicami to potrwają one mniej więcej do września przyszłego roku. Firma, z którą podpisano umowę rozpoczęła już prace przygotowawcze. Modernizacja tej trasy pochłonie ponad 46 mln złotych.