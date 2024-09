Jedna osoba zginęła, a 18 zostało rannych w wypadku busa na drodze krajowej nr 74 w Świętokrzyskiem. Informację o tragicznym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Na Drodze Świętokrzyskie /

Do wypadku doszło w miejscowości Lechów w gminie Bieliny, na trasie Kielce - Opatów.

Z niewyjaśnionych przyczyn bus, który przewoził drużynę piłkarską z Ożarowa, zjechał na przeciwległy pas, uderzył w drzewo, a następnie przewrócił się na prawy bok.

Pojazdem podróżowało 19 osób - 17 zawodników, trener i kierowca.

Wypadku nie przeżyła jedna osoba. To - jak poinformowała RMF FM Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach - 65-letni kierowca busa.

18 osób odniosło obrażenia. Dziewięć trafiło do szpitali w Kielcach, Opatowie i Staszowie. Pozostali zostali opatrzeni przez ratowników.

Na miejscu lądowały także trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Większość rannych osób to - jak podaje reporterka RMF FM Anna Zakrzewska - nastolatkowie w wieku od 16 do 18 lat. To członkowie młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Ożarowa.

W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy.