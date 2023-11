Jedna osoba została ranna w wypadku na S7 w okolicy Suchedniowa (Świętokrzyskie). Doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych. To kolejny wypadek, który we wtorek wieczorem wydarzył się na tym odcinku ekspresowej "siódemki".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformował około godziny 21.40 oficer prasowy świętokrzyskiej straży st. kpt. Marcin Bajur, w rejonie Suchedniowa zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wypadku ucierpiała kobieta, prowadząca jedno z aut. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Policja wyznaczyła objazd przez starą drogę krajową nr 7. Utrudnienia mogą potrwać do północy. Wcześniej około godziny 18 na tym samym odcinku S7 zderzyły się cztery pojazdy, droga była zablokowana; około 20.30 przywrócono ruch w kierunku Krakowa.