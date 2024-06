Trzech żołnierzy wracających ze służby na granicy trafiło do szpitala po wypadku drogowym w okolicy miejscowości Bobrowniki na Podlasiu. O sprawie poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

/ RMF FM

Wypadek miał miejsce ok. godz. 15:20 pomiędzy miejscowościami Gobiaty i Bobrowniki. Żołnierze wracali ciężarówką ze służby na granicy. Chcieli uniknąć zderzenia z jadącym szybko z naprzeciwka cywilnym autem i zjechali z szutrowej drogi w pole.

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, w wyniku ostrego hamowania trzej żołnierze zostali ranni. Jeden z nich ma złamaną kość udową - helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala w Białymstoku. Pozostali mundurowi trafili do szpitala na badania.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia, że życiu rannych żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo.