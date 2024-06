Czy pytanie w referendum lokalnym w sprawi zarządzania Puszczą Białowieską jest niejasne? Tak ocenili pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zdaniem wojewody wymaga ono poprawy, ale jak podkreślił - nie chce blokować referendum.

Mieszkańcy powiatu hajnowskiego mieliby odpowiadać w referendum na pytanie: Czy popierasz funkcjonujący od stu lat model zarządzania Puszczą Białowieską: - realizowany przez administrację Lasów Państwowych i Białowieskiego Parku Narodowego; przy udziale samorządów i społeczności lokalnej; w oparciu o funkcjonujące przepisy prawa o gospodarce leśnej, łowieckiej i o ochronie przyrody, z zachowaniem możliwości korzystania przez mieszkańców regionu z dobrodziejstw Puszczy Białowieskiej.



Prawnicy wojewody ocenili, że pytanie jest niejasne. Zastrzegają jednak, że nie jest to próba blokowania referendum.



To nie próba blokowania referendum

To nie jest próba hamowania czy blokowania czegokolwiek, to jest raczej zwrócenie uwagi na to, że pytanie referendalne powinno zamykać się w jakichś określonych normach. Prosimy o to, żeby to jak najszybciej poprawić - podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Organizator referendum ma czas do końca czerwca na poprawienie pytania. Dokumentów z urzędu wojewódzkiego nie widział jeszcze starosta hajnowski Andrzej Skiepko. Przyznał jednak, że mieszkańcy zwracali w rozmowach uwagę, że nie rozumieją pytania, ocenili je jako strasznie zawiłe, niejasne.



Skąd pomysł na referendum?

Pomysł na referendum pojawił się po prezentacji na posiedzeniu senackiej komisji klimatu i środowiska projektu, który zakłada ochronę puszczy w formie takiej, jak park narodowy. Obecnie 10 tys. ha polskiej części Puszczy Białowieskiej stanowi Białowieski Park Narodowy, resztą zarządzają Lasy Państwowe (trzy nadleśnictwa: Białowieża, Browsk i Hajnówka). W zaprezentowanym w lutym br. projekcie była mowa m.in. o likwidacji nadleśnictw. Ministerstwo klimatu podkreśla, że jest to projekt społeczny.

Paulina Hennig-Kloska (minister klimatu) informowała, że obecnie są kontynuowane prace nad tzw. zintegrowanym planem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza, a równolegle ministerstwo prowadzi prace nad ustawą, tzw. konstytucją dla puszczy. Ma ona uporządkować kwestie związane z zarządzaniem puszczą.