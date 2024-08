Wniosek o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym mężczyzny, który postrzelił swoją żonę, skierował prokurator do sądu - poinformowała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Suwałkach w Podlaskiem. Tym samym zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety przy ul. Bydgoskiej, do którego doszło w październiku 2023 roku.

/ Shutterstock

W październiku ubiegłego roku w jednym z mieszkań przy ul. Bydgoskiej w Suwałkach znaleziono zwłoki 53-latki. Ciało znajdowało się w łazience, w brodziku kabiny prysznicowej. Kobieta miała ranę postrzałową dłoni, klatki piersiowej i głowy.

Ofiara była w trakcie rozwodu z 53-letnim mężem, który w przeszłości znęcał się nad nią. Miał też orzeczony zakaz zbliżania się. To właśnie na niego padły pierwsze podejrzenia, które zostały potwierdzone przez służby.

"Mężczyzna był niebezpieczny i wyposażony w broń, dlatego wdrożono zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Prokuratura i policja skierowały apel do mieszkańców, publikując wizerunek podejrzanego (...). Po czterech dniach (21.10.2023 r.) udało się go zatrzymać" - poinformował we wtorek o przebiegu działań prok. Wojciech Piktel.

"Gdy żony nie było w domu, przeszedł z budynku bliźniaczego na dach i przez uszkodzony właz dachowy wszedł do domu zamieszkiwanego przez żonę (...). Przygotował sobie kryjówkę w szafie w jednym z pokoi, aby pozostać niezauważonym. Kobieta była wtedy na szkoleniu i nocowała u córki w innym mieście. Gdy wróciła do domu wieczorem, nie zauważyła obecności męża, który cały czas ukrywał się w domu. (...) Gdy poszła pod prysznic, wszedł do łazienki i oddał do niej dwa strzały z pistoletu Glock o kalibrze 9 mm. Pistolet nabył w Stanach Zjednoczonych. Po zabójstwie oddalił się i ukrywał w piwnicy i szałasie w pobliżu miejscowości Bryzgiel" - tak przebieg zdarzenia opisał prokurator.

Podejrzany przyznał się do dokonania zabójstwa. Po wielomiesięcznym śledztwie, we wtorek poinformowano, że prokurator - kierując się opinią psychiatryczno-psychologiczną - skierował do Sądu Okręgowego w Suwałkach wniosek o umieszczenie mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.