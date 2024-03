Przy granicy z Białorusią niedaleko Sokółki na Podlasiu znaleziono balon. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jest to balon służący do przemytu.

W okolicach wsi Minkowce niedaleko Sokółki (Podlaskie) znaleziony został podejrzany obiekt. Jak się okazało był to balom służący do przemytu. Potwierdziła to straż graniczna.

Jak dowiedział się reporter RMF FM do balonu przyczepionych było około 20 kartonów papierosów.





Znalezisko zostało już zabezpieczone przez pograniczników.

Balony na terytorium Polski

To nie pierwszy raz, kiedy na terytorium Polski ląduje obcy balon. W zeszłym tygodniu, w niedzielę (3 marca) w okolicach wsi Kierwik spadł balon meteorologiczny. Tego samego dnia balon znaleziono także we wsi Harsz na Mazurach.

Z kolei w poniedziałek poinformowano, że znaleziono obiekt latający na polu w okolicach Miłakowa.

Wszystkie te przedmioty to balony meteorologiczne. Nadleciały one znad obwodu królewieckiego.

Przeprowadzono szczegółowe analizy szczątków tych obiektów i nie znaleziono żadnych urządzeń czy oprzyrządowania, które mogłoby być wykorzystane do innych celów, niż do badania pogody.