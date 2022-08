Biuro podróży „U Brata Józefa”, organizujące wyjazd pielgrzymów do Medjugorje autokarem, który rozbił się w Chorwacji, działało nielegalnie. Nie było ono wpisane do rejestru organizatorów turystycznych. Marszałek województwa mazowieckiego złożył właśnie w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.