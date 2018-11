Prawo i Sprawiedliwość nie przejmie władzy w sejmiku mazowieckim. W wyborach samorządowych osiągnęło wprawdzie w tym regionie najlepszy wynik, ale nie ma większości gwarantującej samodzielne rządzenie - mają ją natomiast wspólnie Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, które właśnie podpisały umowę koalicyjną. Dokument dotyczy nie tylko współpracy w mazowieckim sejmiku: Koalicja Obywatelska i PSL zadeklarowały w nim również, że rozpoczną "zgodne działanie" w celu powołania koalicji w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego i że "będą dążyły" do kontynuowania współpracy w wyborach do Sejmu i Senatu.

Wiceszefowa Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, lider Platformy Obywatelskiej na Mazowszu Andrzej Halicki i marszałek województwa mazowieckiego, wiceprezes PSL Adam Struzik podpisali umowę koalicyjną w mazowieckim sejmiku /Rafał Guz /PAP

