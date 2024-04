Nie zwlekaj, idź do lokalu wyborczego jak najwcześniej. W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Lokale będą czynne w godz. 7:00 - 21:00. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak apeluje, by pójść zagłosować jak najwcześniej, co pomoże uniknąć tworzenia się kolejek.

Trwają przygotowania do niedzielnych wyborów samorządowych / Marcin Bielecki / PAP W niedzielę 7 kwietnia w wyborach samorządowych wybierzemy blisko 47 tys. radnych różnych szczebli; w całej Polsce o mandat radnego powalczy ponad 183 tys. kandydatów. Będziemy wybierać również prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - o te funkcje powalczy 6731 kandydatów. Tam, gdzie będzie ona potrzebna, II tura wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia. Idź na wybory... im wcześniej, tym lepiej Taki jest apel szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak: Zachęcam, aby jak najwcześniej udać się do lokalu, żeby oddać głos. Chciałabym zaapelować, żeby wyborcy nie czekali na ostatnią chwilę, a udali się jak najszybciej do lokali wyborczych, żeby nie było problemów, jakie mieliśmy przy ostatnich wyborach jesienią - kiedy tworzyły się kolejki w lokalach, tam gdzie była duża liczba głosujących, którzy przybyli późno do lokalu - podkreśliła. Frekwencja w wyborach samorządowych coraz większa Od pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r. do ostatnich w 2018 r. frekwencja wyborcza stopniowo rosła; w 1990 r. wyniosła 42,27 proc. w skali kraju, a w 2018 r. - 54,9 proc. Wybory 2018 roku osiągnęły największą w historii wyborów lokalnych w Polsce frekwencję. Były to pierwsze wybory samorządowe, w których frekwencja w pierwszej turze przekroczyła 50 proc. W niedzielę cztery konferencje PKW Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała na niedzielę cztery konferencje prasowe, na których poinformuje m.in. o frekwencji i ewentualnych incydentach. Odbędą się o godz. 10:00, 13:30, 18:30 oraz 22:00. *** / Grafika RMF FM W niedzielę 7 kwietnia tuż po zamknięciu lokali wyborczych (godz. 21:00) zapraszamy na Wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF24. Na naszej stronie będziemy NA ŻYWO prowadzić relację z wyborów samorządowych, podamy Wam pierwsze sondażowe wyniki. Na bieżąco będziemy śledzić konferencje prasowe PKW i przekazywać Wam oficjalne dane. Zapraszamy na STRONĘ GŁÓWNĄ RMF24 i do naszego RAPORTU SPECJALNEGO .

