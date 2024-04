"W czasie kampanii mówiliśmy o mieście otwartym, o mieście, w którym należy przeprojektować sposób rozmawiania z mieszkańcami i ruchami miejskimi, mówiliśmy odważnie o najważniejszych działaniach inwestycyjnych w Toruniu i rzeczywiście mieszkańcy chyba zakochali się w tym programie, który był współtworzony z nimi. Toruń potrzebuje zmian i to powiedzieli mieszkańcy" - tak w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 swoje zwycięstwo w wyborach samorządowych komentował Paweł Gulewski z Koalicji Obywatelskiej. Pokonał on dotychczasowego prezydenta miasta, Michała Zaleskiego.

/ Tytus Żmijewski / PAP

Paweł Gulewski zdeklasował swojego rywala i wygrał wybory na prezydenta Torunia. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej głosowało 65 proc. mieszkańców, a na jego kontrkandydata, rządzącego miastem od 22 lat Michała Zaleskiego 35 proc. torunian. Frekwencja w II turze wyborów samorządowych w Toruniu wyniosła 42,64 proc.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gulewski: Toruń potrzebuje zmian i tak powiedzieli mieszkańcy

Piotr Salak zapytał swojego gościa, czy zaproponował jakąś współpracę odchodzącemu po 22 latach Michałowi Zalewskiemu.

Tak, dalszą współpracę na rzecz Torunia, sam prezydent deklarował, że już z pozycji radnego będzie mnie wspierał, ale również tam gdzie trzeba, będzie wytykał mi niedostatki. Umówiliśmy się na tego typu współpracę - odpowiedział Gulewski. Nowy prezydent dodał, że trzeba docenić osobę, która od 2002 roku była odpowiedzialna za sprawy Torunia.



Ojciec Tadeusz Rydzyk

Nasz dziennikarz podczas rozmowy wspomniał też o tym, że odchodzący prezydent często bywał na imprezach u ojca Rydzyka. "Czy pan także będzie brał udział w tego typu uroczystościach"?

To jest jedna z różnic, która powodowała inne spostrzeżenie reprezentowania miasta na zewnątrz - ja absolutnie nie będę wykorzystywać urzędu prezydenta do obecności na imprezach organizowanych przez ojca Rydzyka - deklarował przyszły włodarz miasta.

Paweł Gulewski dodał, że ojciec Rydzyk jest "pewnym problemem dla Torunia", bo oprócz pierników i Kopernika, miasto kojarzy się z kontrowersyjną działalnością redemptorysty. Ja będę starał się, przekierować naszą energię, abyśmy zbudowali inny brand naszego miasta - dodał.

Ogromne zadłużenie Torunia

Toruń to jedno z najbardziej zadłużonych miast w Polsce, jego dług wynosi miliard 300 mln złotych. Piotr Salak pytał swojego gościa jak zamierza sobie z tym poradzić.

To będzie jeden z moich priorytetów, a mianowicie obniżanie progu zadłużenia, mamy konkretny, plan będziemy analizować finanse Torunia, by to osiągnąć w ciągu trzech, czterech lat - powiedział gość Rozmowy w południe w internetowym radiu RMF24.

Pierwsze decyzje

Podczas rozmowy padło też pytanie o pierwsze decyzje, jakie podejmie Paweł Gulewski już jako nowy prezydent miasta. Tutaj gość Piotra Salaka wymienił między innymi zaplanowanie kongresu dialogu, ale także przyjrzenie się sytuacji pracowników pomocy społecznej, która według Gulewskiego jest niezmiernie ważna.

Nowy prezydent Torunia zapowiedział też, że nie zamierza robić "czystek w urzędzie miasta".