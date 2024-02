To już oficjalna informacja. Magdalena Biejat z Partii Razem będzie walczyć o stanowisko prezydenta Warszawy. Jak stwierdziła, stolica "zasługuje na wizję i na odwagę". O kandydaturze Biejat mówił dziś w Radiu RMF24 Robert Biedroń.

Magdalena Biejat / Szymon Pulcyn / PAP

Magdalena Biejat poinformowała w środę, że będzie ubiegała się o urząd prezydenta m.st. Warszawy. Podkreśliła, że jej trzy główne priorytety to: inwestycje w budownictwo społeczne, dostęp do dobrej edukacji publicznej oraz bezpieczna i przyjazna przestrzeń publiczna.

Biejat: Z dumą i radością

Mogę dzisiaj oficjalnie oraz z ogromną dumą, radością i wdzięcznością powiedzieć, że w tych wyborach będę ubiegała się o urząd prezydenta m.st. Warszawy - poinformowała Biejat na konferencji prasowej na Placu Zamkowym w Warszawie.

Podkreśliła, że stolica europejskiego państwa, jakim jest Warszawa, "zasługuje na wizję i na odwagę". Na odwagę na to, żeby stawiać na wielkie inwestycje publiczne, na odważne przedsięwzięcia, na to, żeby mieszkankom i mieszkańcom tego miasta żyło się lepiej, bo po prostu stać nas na to - powiedziała współprzewodnicząca partii Razem.

Główne cele kandydatki Lewicy

Przedstawiła główne cele, które chciałaby realizować jako prezydent stolicy. W pierwszej kolejności wymieniła mieszkania. Warszawa musi wreszcie rozpocząć wielki program inwestycji w budownictwo społeczne, w budownictwo dla wszystkich - podkreśliła.

Na drugim miejscu Biejat wymieniła edukację, mówiła, że "to sprawa, na którą Warszawa wreszcie musi naprawdę postawić". Jestem mamą dzieci w wieku szkolnym i doskonale wiem, jak wielkim problemem jest dostęp do dobrej edukacji, do dobrych szkół publicznych w Warszawie, czas, żeby nasze dzieci, w największym mieście w Polsce mogły liczyć na to, że szkoły będą dla nich bezpieczne, że w szkole będą zaopiekowane, że w szkole będą mogły się rozwijać - powiedziała Biejat.

Jako trzeci główny swój priorytet wymieniła "bezpieczną i przyjazną przestrzeń publiczną". W tym kontekście mówiła o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na stołecznych ulicach oraz potrzebie stworzenia dostępnej, zielonej, przyjaznej przestrzeni publicznej.

Biedroń w Radiu RMF24 o kandydaturze Biejat

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 w środę Robert Biedroń mówił, że Magdalena Biejat będzie kandydatką Lewicy na prezydenta Warszawy.

Magda Biejat kumuluje w sobie te wszystkie wartości lewicowe, których szukają wyborcy: wrażliwość na wykluczenie, oglądanie się za tymi, którzy zostają z tyłu, mówi dużo o prawie do mieszkania, o prawie do dobrego transportu publicznego, dobrego powietrza, żebyśmy w Warszawie nie stali wiecznie w korkach, żebyśmy mieli bardziej zieloną Warszawę - powiedział europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Zapowiedział, że w Krakowie swojego kandydata na prezydenta Lewica przedstawi w najbliższych dniach. Przypomniał też, że we Wrocławiu Lewica wspiera Jacka Sutryka, a w Łodzi Hannę Zdanowską.