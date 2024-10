Harris odniosła się też do wojny na Bliskim Wschodzie i krytyki podejścia obecnej administracji do Izraela. Na sugestię, że izraelski premier Benjamin Netanjahu - mimo wsparcia USA - nie słucha rad i stanowiska amerykańskiej administracji, Harris stwierdziła tylko, że Waszyngton nie przestanie "robić tego, co konieczne, by (...) zakończyć tę wojnę".

Pytana o to, czy Netanjahu jest bliskim sojusznikiem Ameryki, Harris stwierdziła, że lepszym pytaniem jest, czy "mamy ważny sojusz między Amerykanami i Izraelczykami". A odpowiedź na to pytanie brzmi - tak - zaznaczyła.

Trump odwołał wywiad

Przedwyborcze wywiady z kandydatami obydwu partii w wyborach prezydenckich w "60 Minutes" były dotąd nieprzerwaną tradycją sięgającą 1968 r.

Tym razem jednak plany wystąpienia w programie odwołał Donald Trump, jako powód podając zamiar telewizji, by sprawdzać, czy jego wypowiedzi są zgodne z prawdą.

Zamiast wywiadu z Trumpem stacja wyemitowała materiał o republikańskich urzędnikach z Arizony, którzy są zastraszani przez sympatyków byłego prezydenta, ponieważ odmówili potwierdzenia szerzonych przez Trumpa teorii o sfałszowanych wyborach.



Dla Harris wywiad w programie CBS był początkiem intensywnej serii wystąpień telewizyjnych po tym, jak kandydatka przez długi czas rzadko udzielała wywiadów mediom.

We wtorek wiceprezydent wystąpi w talk-show "The View" w telewizji ABC oraz w wieczornym programie znanego komika Stephena Colberta. Wywiadu udzieli też znanemu radiowemu prezenterowi i skandaliście Howardowi Sternowi, a w czwartek weźmie udział w spotkaniu z wyborcami w formacie "town hall" organizowanym przez hiszpańskojęzyczną telewizję Univision.

W niedzielę Harris wystąpiła też w popularnym wśród kobiet podcaście "Call her daddy".