Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, kandydat na prezydenta Rzeszowa, podjął kolejną próbę zarejestrowania swojego komitetu wyborczego. Do tej pory rejestracja nie była możliwa ze względu na nazwę.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł / Darek Delmanowicz / PAP

Dotychczas Warchołowi nie udało się zarejestrować komitetu ze względu na proponowaną nazwę: Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Warchoła z Poparciem Tadeusza Ferenca. Polityk Solidarnej Polski, złożył w tej sprawie nowy wniosek. Zmiany wymagał ostatni człon nazwy "z poparciem Tadeusza Ferenca".

Marcin Warchoł chce zaznaczyć, że został namaszczony przez wieloletniego włodarza tego miasta i utrzymuje, że nie zrezygnuje z imienia i nazwiska dotychczasowego prezydenta Rzeszowa w nazwie swojego komitetu. Ma się ono pojawić w innej formie. Jakiej? Tego na razie nie zdradza.

Jak tłumaczył w rozmowie z portalem rzeszow-news.pl, jeśli zasiądzie w ratuszu, Tadeusz Ferenc będzie blisko niego. "Będzie miał wpływ na rozwój miasta. Dlatego jego nazwisko musi widnieć w nazwie mojego komitetu wyborczego" - powiedział Marcin Warchoł.

Warchoł nie dostał zgody PKW, bo...

Państwowa Komisja Wyborcza ma wątpliwości dotyczące prawidłowości zgłoszonej przez Warchoła nazwy. Komitet miał się nazywać "Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Warchoła z Poparciem Tadeusza Ferenca."

Urzędnicy wyborczy obawiają się, że zgoda na utworzenie takiego komitetu spowoduje, że w przyszłości kandydaci mogą wykorzystywać ten przykład do nieuczciwych praktyk - na przykład szukać osób, które nazywają się tak samo jak ważni politycy, co mogłoby być mylące.

Co więcej, dotychczas obowiązywała zasada, że poparcia mogą udzielać stowarzyszenia lub partie, a nie osoby fizyczne.

Wybory na prezydenta Rzeszowa po rezygnacji Fereneca

Tadeusz Ferenc, zwalniając miejsce na fotelu prezydenta Rzeszowa, swoje poparcie przekazał wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Warchołowi z Solidarnej Polski. Sam Warchoł oświadczył, że chce być bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Rzeszowa. Dzień później prezydium zarządu Solidarnej Polski poparło jego kandydaturę w rzeszowskim wyborczym wyścigu. Już wiadomo jednak, że Warchoł nie będzie miał poparcia całej Zjednoczonej Prawicy.

Rzeszowskie struktury Prawa i Sprawiedliwości jednogłośnie przyjęły stanowisko o konieczności wystawienia w zbliżających się wyborach własnego kandydata. Jest nią Ewa Leniart, dotychczas piastująca urząd wojewody podkarpackiego.

Ewa Leniart kandydatką na prezydenta Rzeszowa? "Mam kompetencje i predyspozycje" Michał Dukaczewski / RMF FM

Po stronie opozycji kandydatem będzie Konrad Fijołek związany z komitetem Rozwój Rzeszowa . Poparcie dla Fijołka zadeklarowały: KO, Lewica, PSL, a także Polska 2050.

Na początku marca o starcie w wyborach poinformował Grzegorz Braun . Choć nie pochodzi z Rzeszowa, to startował z tego okręgu zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i do Sejmu. Kiedy ogłaszał swoją kandydaturę podkreślił, że "polityka lokalna, regionalna, samorządowa, to bynajmniej nie jest jakaś druga liga podwórkowa". Poinformował, że poszczególne elementy swojego programu będzie prezentował w trakcie kampanii wyborczej. Będę prezentował przyszłość Rzeszowa w suwerennej Polsce - zapowiedział.



Do czasu nowych wyborów prezydenta Rzeszowa miastem będzie rządził więc komisarz. O tym, że obowiązki prezydenta Rzeszowa będzie pełnił Marek Bajdak, dotychczasowy dyrektor Wydziału Nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim dziennikarz RMF FM Marek Balawajder informował już 19 lutego.

Bajdak do tej pory zajmował się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa - jest typowym urzędnikiem, niezaangażowanym politycznie. Wcześniej właśnie o taką osobę apelowali wszyscy politycy w Rzeszowie - mówiąc wprost o komisarzu typowo technicznym, który poprowadzi miasto do czasu wyborów. Co ważne, Marek Bajdak nie będzie stratował w wyborach na prezydenta Rzeszowa.