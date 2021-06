"Gratuluję zwycięzcy; czekamy do rana czy godzin nocnych, kiedy ostatecznie zostaną podane wyniki przez PKW, niemniej już w tej chwili spieszę, by pogratulować rywalowi i podziękować wszystkim konkurentom" - mówiła w niedzielę kandydatka na prezydenta Rzeszowa Ewa Leniart.

Kandydatka w wyborach na prezydenta Rzeszowa wojewoda podkarpacka Ewa Leniart w swoim sztabie wyborczym w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Według sondażu exit poll przygotowanego przez Instytut Badań Samorządowych w I turze przedterminowych na prezydenta Rzeszowa Konrad Fijołek zdobył 55,8 proc. głosów, Ewa Leniart 25,1 proc. głosów, Grzegorz Braun 9,8 proc. głosów, a Marcin Warchoł - 9,3 proc.





Sondażowe wyniki wyborów w Rzeszowie / RMF FM

Leniart w swoim pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu sondażowych wyników dziękowała też swoim współpracownikom i wyborcom.



Oczywiście gratuluję zwycięzcy. Na pewno czekamy do rana, czy też do godzin nocnych, kiedy ostatecznie zostaną podane wyniki przez PKW, niemiej jednak już w tej chwili spieszę by pogratulować rywalowi. Podziękować wszystkim konkurentom, ale przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować mojemu zespołowi współpracowników i nade wszystko bardzo serdecznie dziękuję moim wyborcom - mówiła tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników.



Dziękując wyborcom powiedziała, że bez nich ta "kampania na pewno nie miałaby takiego kolorytu". Ja zyskałam wielu wspaniałych przyjaciół - zauważyła.



Wskazała na liczne wspólne spotkania z rzeszowianami, rozmowy o przyszłości, problemach Rzeszowa. Zauważyła, że są one na pewno "bardzo ważne z punktu widzenia tego, kto rzeczywiście władzę w Rzeszowie przejmie".



Niewątpliwie mam nadzieję, że także i zwycięzca będzie zobligowany do tego, aby te problemy zgłaszane i do mnie, i do moich konkurentów, były przez urzędującego prezydenta podejmowane i rozwiązywane - dodała Leniart.



W wieczorze wyborczym zorganizowanym w jednej z restauracji na Rynku w Rzeszowie Leniart towarzyszyli lcznie zgromadzeni m.in. członkowie PiS, jej sympatycy i członkowie sztabu wyborczego. Po ogłoszeniu wyników sondażowych zaczęli klaskać i skandować: "Ewa Leniart".

Kim jest Ewa Leniart?

Leniart w wyborach startowała z komitetu wyborczego "Wspólny Dom Rzeszów". Poparło ją m.in. Prawo i Sprawiedliwość oraz rzeszowski region NSZZ "Solidarność".



W swoim programie wyborczym wskazała na trzy główne jego filary: zielony ład, nowa jakość komunikacji oraz tętniące życiem miasto.



Leniart ma 44 lata. Jest prawnikiem; w 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych.



W latach 2015-2019 była wojewodą podkarpackim. W ostatnich wyborach parlamentarnych została wybrana na posła z listy PiS. Z mandatu zrezygnowała. 13 stycznia 2020 roku premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał ją na stanowisko wojewody podkarpackiego.



Wcześniej od 2002 do 2005 kierowała referatem prawno-organizacyjnym w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Z kolei w latach 2005-2007 była koordynatorem, a następnie dyrektorem gabinetu wojewody podkarpackiego. Potem od lutego 2007 do grudnia 2015 roku pełniła funkcję dyrektora rzeszowskiego IPN.

Wybory po rezygnacji Tadeusza Ferenca

Przedterminowe wybory w Rzeszowie zostały zorganizowane, ponieważ rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc 10 lutego złożył rezygnację po tym, gdy przeszedł Covid-19.

O fotel prezydenta ubiega się czworo kandydatów. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, popierana przez PiS i rzeszowski region NSZZ "Solidarność"; proponowany i konsekwentnie wspierany w kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł; były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek, popierany m.in. przez PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, a także poseł Konfederacji Grzegorz Braun.



Wybory, pierwotnie planowane na 9 maja, z powodów epidemicznych zostały przesunięte na niedzielę 13 czerwca, a ich ewentualna druga tura - 27 czerwca.